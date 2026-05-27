ハイヒール・モモコ、デニムショーパンから美脚スラリ「脚まっすぐで綺麗」「おしゃれ」と反響
【モデルプレス＝2026/05/27】お笑いコンビ・ハイヒールのモモコが5月26日、自身のInstagramを更新。ショートパンツ姿を披露し、話題となっている。
【写真】62歳ベテラン芸人「脚まっすぐで綺麗」美脚輝くショーパン姿
モモコは「真夜中市場、金曜深夜絶賛放送中 30年超えました」とつづり、写真を投稿。黒のショートパンツにニーハイを合わせたコーディネートなどを披露し、スラリとした美しい脚を際立たせている。
この投稿には「美脚すぎる！」「スタイル抜群ですね」「脚まっすぐで綺麗」「おしゃれ」「ショートパンツがめちゃくちゃ似合ってる」「脚のラインが綺麗で憧れます」「ニーハイの着こなしも完璧」「これは真似したいスタイル」「年齢を感じさせない若々しさに感動」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】62歳ベテラン芸人「脚まっすぐで綺麗」美脚輝くショーパン姿
◆ハイヒール・モモコ、ショートパンツで美脚披露
モモコは「真夜中市場、金曜深夜絶賛放送中 30年超えました」とつづり、写真を投稿。黒のショートパンツにニーハイを合わせたコーディネートなどを披露し、スラリとした美しい脚を際立たせている。
◆ハイヒール・モモコの投稿に反響
この投稿には「美脚すぎる！」「スタイル抜群ですね」「脚まっすぐで綺麗」「おしゃれ」「ショートパンツがめちゃくちゃ似合ってる」「脚のラインが綺麗で憧れます」「ニーハイの着こなしも完璧」「これは真似したいスタイル」「年齢を感じさせない若々しさに感動」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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