70代の父に「免許返納」を促したところ、「生活できない」と拒否されて困っています…。返納後のサポートや補助制度はあるのでしょうか？

免許返納の状況

警察庁によると、運転免許を申請により取消（以降は「自主返納」）した件数は、令和7年で43万5067件でした。令和元年からたどると、件数は減少しています。

75歳以上では、令和7年に26万915件の申請がありました。こちらについても令和元年から減っていることが分かります。件数が減少傾向にあるとはいえ、加齢によって視野障害や身体機能の低下、筋肉の衰えなどが顕在化すると、運転操作ミスが起こりやすくなる点に注意が必要です。

運転免許の自主返納が話題になっている背景として、高齢ドライバーによる交通事故の社会問題化が挙げられるでしょう。操作を間違えたことによる交通事故の割合を見ると、75歳以上の高齢ドライバーは一般ドライバーよりも約2倍多くなっています。



自主返納をするドライバーにはサポートがある

運転免許を自主返納した場合、交通手段がなくなることが危惧されます。家族が送迎できる場合は問題ありませんが、一人暮らしや家族のサポートが得られない人は、買い物や通院といった日々の用事に支障が出ることも考えられるでしょう。

自主返納したドライバーには、いくつかの特典が用意されています。まず自主返納後に申請すると「運転経歴証明書」の交付を受けられます。

この証明書は、返納日からさかのぼって過去5年間の運転経歴を証明する書類です。運転免許証の代わりに、本書類を本人確認書類として活用できます。

さらに、自治体によっては、公共交通機関の運賃割引を得られたり、飲食店や美術館の料金割引をもらえたりする場合もあるようです。



自主返納ドライバーへの特典の例

神奈川県では、「神奈川県高齢者運転免許自主返納サポート制度」を実施しています。運転経歴証明書を利用すると、協賛事業所によって、「商品割引」や「自宅配送無料サービス」「宿泊料金割引サービス」などを受けられる制度です。

岡山県では、運転免許証を自主返納した65歳以上の人が申請すると「おかやま愛カード」を発行しています。カードを提示すると、協賛事業者で「商品割引」や「バス・鉄道運賃の5割引」「タクシー運賃1割引」などのサービスを受けられます。

公共交通が充実している場所に住んでおり、かつ乗車サービスや配送サービスの割引が得られる場合は、「生活の足」を確保しやすくなるかもしれません。詳細を居住している自治体で確認してみるとよいでしょう。



「サポートカー限定免許」も選択肢に

「年齢が気になるものの、まだ免許返納には踏み切れない」場合は、「サポートカー限定免許」を申請することもおすすめです。この免許は、安全運転支援装置が搭載された普通自動車のみの運転を許可しています。

具体的には「衝突被害軽減ブレーキ」や、「ペダル踏み間違い時加速抑制装置」を搭載した車両です。これらのシステムは、ほかの車両や歩行者への衝突を防止したり、ブレーキとアクセルを踏み間違えたりしたときに加速を抑制する機能が特徴です。

装置には作動条件や限界があり、過信は禁物ですが、サポートカー限定免許を活用すれば、安全運転支援装置の機能でリスクをおさえながら運転を続けられるでしょう。



免許返納をすると交通運賃割引や商品割引などの特典が受けられる場合がある

運転免許を自主返納した後に申請すると、運転経歴証明書の交付を受けられます。この書類は、本人確認書類として使ったり、各種割引サービスを受けたりするうえで有効です。

特典の内容については自治体で取り扱いが異なるため、居住している自治体でどのような特典があるか調べたうえで、自主返納を検討しましょう。



出典

警察庁 運転免許の申請取消（自主返納）件数と運転経歴証明書交付件数の推移

警察庁 運転免許を自主返納する高齢ドライバーが増えています（1、2ページ）

警察庁 サポートカー限定免許について

神奈川県警察 神奈川県高齢者運転免許自主返納サポート

岡山県警察 おかやま愛カード

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー