米国・ＷＷＥの第３ブランド・ＮＸＴが２６日（日本時間２７日）に放送され、元新日本プロレスのＥＶＩＬ改めＮＡＲＡＫＵが混乱をもたらしている。

新日本を１月末で退団し、４週前のＮＸＴに初登場した。２週前にはＷＷＥデビュー戦で快勝すると、同じＷＷＥスーパースターで元女子世界王者のイヨ・スカイと結婚していたことを公表した。リング上の標的はＮＸＴ王者トニー・ディアンジェロに定めている。

この日はディアンジェロがリングにＮＡＲＡＫＵを呼び出し、「お前が謎めいた言葉や隠されたメッセージが好きなのは知っている。だから俺につきまとっている。はっきり言えばいいんだ、ＮＸＴ王座に挑戦したいんだと」などと問い詰めた。ところが、マイクを持った元ＩＷＧＰヘビー級王者は「俺はあんたと、あんたのタイトルを守るためにここにいるんだ」と英語でアピール。しかも王者を「トニーさん」と呼んでみせ、リスペクトの意思を示した。

もちろんＮＸＴ王者が、ＥＶＩＬとして悪行ざんまいだった日本時代を知らないわけがない。「何言ってんの？ お前のデタラメは信じない」などと一蹴し、次週のＮＸＴでカム・ヘンドリックスの挑戦を退けた上で、その次にＮＡＲＡＫＵの相手をすると通告した。だが、ＮＡＲＡＫＵは「王座を守れるように俺が支えてやるよ。俺たちが戦いを繰り広げるのは運命なのだから」と、不敵に言ってのけ、主張を変えなかった。

ここで次週の挑戦者ヘンドリックスが姿を現して、ディアンジェロからベルトを奪うことを宣言する。これに王者が反論しリングを去ろうとしたところで、ヘンドリックスが背後から殴りかかった。ここで２人の言い合いを大人しく聞いていたＮＡＲＡＫＵが、ヘンドリックスの攻撃を阻止すると、パンチを３発浴びせる。続けてラリアートをぶち込み、場外に叩き落とした。

王者に向き合うと、恭しく一礼。しかしディアンジェロから鋭い視線は外さず、リングを下りていった。バックステージでもこの姿勢を続ける。英国出身でノアに参戦したウィル・クロスことメイソン・ルークが、ＮＸＴのロバート・ストーンＧＭにタイトル戦線に割り込むこと要求。ここにも顔を出したＮＡＲＡＫＵは「ダメだダメだ、誰にもその試合を台なしにさせん」と言ってルークと対峙してみせた。

ＮＡＲＡＫＵが、ＮＸＴ王座奪取へ怪しげに動き始めた。

ＮＸＴは日本国内では「ＡＢＥＭＡプレミアム」にて視聴可能。

