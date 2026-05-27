【2026年9月から】住宅街の“法定速度”が「30km」に!? もう「標識がないから60km」は通用しない…反則金は“最大1万80000円”!? 法定速度改正の「対象となる道路」を確認

法定速度改正の対象となる生活道路とは？

今回の法定速度見直しは、歩行者や自転車の安全確保を目的としたもので、生活道路での事故被害を軽減するねらいがあります。改正の対象となる生活道路とは、主に地域住民の日常生活に利用される道路で、中央線や車両通行帯が設けられていない道路などを指します。

これまで、こうした道路では標識などで指定がない場合、法定速度は60キロメートル／時とされていました。それが、2026年9月1日から、生活道路における自動車の法定速度が30キロメートル／時に引き下げられます。

一方で、道路標識や道路標示で最高速度が指定されている場合は、その指定速度が優先されるため変更はありません。また、中央線や車両通行帯がある道路などは、従来どおり法定速度60キロメートル／時が適用されます。



法定速度に違反したらどうなる？

今回の改正によって新たな罰則が追加されるわけではなく、速度超過となった場合は従来と同じ速度違反の扱いとなります。一般道路における普通車の速度超過に対する反則金は、次の通りです。



・15キロメートル／時未満：9000円

・15キロメートル／時以上20キロメートル／時未満：1万2000円

・20キロメートル／時以上25キロメートル／時未満：1万5000円

・25キロメートル／時以上30キロメートル／時未満：1万8000円

30キロメートル／時以上の速度超過では、反則金ではなく刑事処分の対象となり、6ヶ月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金が科される可能性があります。

また、反則金が科される場合でも、免許に関する行政処分として違反点数は別に加算されます。一般道路における速度超過の違反点数は、次の通りです。



・20キロメートル／時未満：1点

・20キロメートル／時以上25キロメートル／時未満：2点

・25キロメートル／時以上30キロメートル／時未満：3点

・30キロメートル／時以上50キロメートル／時未満：6点

・50キロメートル／時以上：12点

生活道路では歩行者や自転車の通行も多いため、これまで以上に速度を意識した運転が求められます。



法定速度改正を意識して安全運転を心がけよう

生活道路において、標識などで最高速度が指定されていない場合は、法定速度60キロメートル／時でしたが、2026年9月1日からは30キロメートル／時に引き下げられます。この改正により、生活道路をこれまでの感覚で走行すると速度超過となる可能性があり注意が必要です。

違反した場合は、普通車では9000円から最大1万8000円の反則金、さらに30キロメートル／時以上の速度超過では、刑事処分の対象となる可能性もあります。また、反則金や罰金と合わせて違反点数も加算されるため、累積すると免許停止などの行政処分につながるおそれもあります。

歩行者や自転車の安全を守り、ドライバー自身の思わぬ違反や出費を防ぐためにも、生活道路ではこれまでの感覚のまま走行せず、新しいルールに合わせた安全運転を心がけましょう。



出典

警察庁 生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます！！

警視庁 交通違反の点数一覧表

執筆者 : 東雲悠太

FP2級、日商簿記3級、管理栄養士