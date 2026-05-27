村上の一撃で「ヤバい」と言いたげな右腕

【MLB】ツインズ 5ー3 Wソックス（日本時間27日・シカゴ）

19号を浴びた“張本人”はショックが行動に表れてしまったようだ。ホワイトソックスの村上宗隆内野手が26日（日本時間27日）、本拠地でのツインズ戦で2試合連発とる19号を放ち、シカゴのファンを沸かせた。その裏で、村上に一発を許した相手右腕のジョー・ライアン投手が打たれた直後に“動揺を隠せず、その様子にファンが思わずツッコミを入れている。

2点を追う8回1死一塁の場面だった。一塁に西田陸浮内野手を置くと、村上はライアンの3球目82.4マイル（約132.6キロ）のスイーパーを捉え、強烈な打球が右翼スタンドに突き刺さった。打球速度108.4マイル（約174.5キロ）、飛距離380フィート（約115.8メートル）、角度27度の低空弾だった。

村上にとっては2戦連発でチームを鼓舞する一発だったが、被弾した右腕は“インパクト”の瞬間に「ヤバい」と心の叫び声が漏れるような表情で打球を見届けた。思わずグラブがポロっと落ちるなど、8回が始まるまで無失点と好投を見せるも痛恨の一投となってしまった。

この様子に、中継を見た日本人ファンも気付かずにはいられなかった。「ライアンがあまりのショックにグラブ落としちゃってるよ」「打った瞬間なぜグローブを取ったんだ」「びっくりしてグローブが手から離れてるやん」「グラブ落としてしもとるやんけ」と右腕の“動揺”ぶりに自然と目が行ってしまったようだ。（Full-Count編集部）