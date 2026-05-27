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離乳食の「食べ遊び」は脳発達のサインだった。将来お利口さんに育つ驚きのメカニズム

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

お口と姿勢の専門家であるまい先生が、YouTubeチャンネル「まい先生の天才保育チャンネル」にて「【離乳食】食事中に遊ぶ子ほど、脳が発達します」と題した動画を公開した。動画では、子供が食事中に食べ物で遊ぶ「食べ遊び」が脳の発達にもたらす驚きのメリットについて解説している。



子供が食べ物を手で握りつぶしたり、ぐちゃぐちゃにして遊ぶ行動について、まい先生は「実はこれめっちゃ大事なんだよ」と語る。手で遊ぶことで、触覚や聴覚、嗅覚、視覚など多角化された感覚器が同時に刺激され、脳のシナプス（神経のネットワーク）がどんどん促進されるという。



さらに、感覚が伝わりやすくなることで「運動の統合」が起こり、「自己調整力」がついていくと説明する。反対に、感覚入力が減少すると自己調整力が下がり、食べ物の味や匂い、口に入れた時の反応が分かりづらくなる。まい先生は、遊び食べを通じて脳の「回線がどんどん強くなるイメージ」と表現した。また、動画の後半では自身が出会った3歳児の比較エピソードを紹介。「食べ遊び」を存分に経験した子は、好き嫌いがなく、食事と遊びの時間を自ら切り分けられるという。一方で、汚れを気にして手づかみを制限された子は落ち着きがなく、好きなものしか食べない傾向があるという事例を挙げた。



まい先生は「お母さんが手をかけ過ぎているパターンが結構ある」と述べ、それが目指す「お利口さん像」から遠ざけていると指摘。「たまにぐらいは食べ物遊びさせてあげる」ことで、将来お利口さんになる可能性が高まると締めくくった。