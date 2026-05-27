読売テレビの佐藤佳奈アナウンサーが２７日、自身のインスタグラムを通じて７月末での退社を報告した。「朝生ワイド す・またん！」「情報ライブ ミヤネ屋」などを担当した２９歳。関西準キー局は今年に入り、女性アナウンサーの退社が相次いでいる。

佐藤アナは「７月３１日をもって読売テレビを退社いたします。新しい道に進むことを決めました」と伝えた。２０１９年に入社し、「朝生ワイド す・またん！」「情報ライブ ミヤネ屋」「音道楽√」「ｙｔｖ漫才新人賞決定戦」のＭＣなどで活躍してきた佐藤アナは「あたたかい場所で、信頼できる仲間と出会い、たくさんの挑戦をさせていただき、本当に幸せな７年間でした」と振り返る。今後については「お伝えできるタイミングで改めてご報告させていただきます」とした。

大阪の関西準キー局では退社ラッシュだ。朝日放送（ＡＢＣ）の人気旅番組「朝だ！生です旅サラダ」にレギュラー出演していた東留伽（あずま・るか）アナは今年１月末で退社。東京大学大学院（美学芸術学研究室）での研究も継続しながら、大手芸能事務所「サンミュージック」に所属し、フリーアナウンサーだけなく多角的に活動している。

同じくＡＢＣで「探偵！ナイトスクープ」４代目秘書を務めていた増田紗織アナウンサーは３月いっぱいで退社し、４月から大手「ホリプロ」に所属した。

毎日放送（ＭＢＳ）でも武川智美アナウンサーが３月末で退社し、フリーに。「痛快！明石家電視台」で明石家さんまのアシスタントを長く務めたベテランアナだった。