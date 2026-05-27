8月21日よりTOHOシネマズ 日比谷ほかにて全国公開されるゼンデイヤとロバート・パティンソンのW主演映画『The Drama（原題）』の邦題が『ドラマなふたり』に決定。あわせてポスタービジュアルと予告編が公開された。

参考：A24作品歴代3位のOP成績 ゼンデイヤ×ロバート・パティンソン『The Drama』8月21日公開

全米で公開されると、A24作品の中で『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』に次ぐ歴代2位となるオープニング成績を記録した本作は、結婚式1週間前に暴露された“最悪の秘密”をきっかけに、完璧なカップルの関係が狂い始めていく物語。『ドリーム・シナリオ』や『シック・オブ・マイセルフ』などのクリストファー・ボルグリが監督・脚本を務めた。

主人公カップルのエマとチャーリーを演じるのは、『DUNE/デューン 砂の惑星』や『スパイダーマン』シリーズのゼンデイヤと、『ミッキー17』『THE BATMAN－ザ・バットマン－』などのパティンソン。

共演には、HAIMのメンバーであり、『ワン・バトル・アフター・アナザー』や『リコリス・ピザ』にも出演したアラナ・ハイム、『憐れみの3章』『マイ・エレメント』のママドゥ・アティエ、『マーティ・シュプリーム 世界をつかめ』のヘイリー・ゲイツらが名を連ねている。

公開された予告編には、“誰もが羨む理想のカップル”だったチャーリー（ロバート・パティンソン）とエマ（ゼンデイヤ）が、結婚式直前、エマの“告白”をきっかけに、幸せの絶頂から一転し、地獄のウエディングへ向かって爆走していく様子が捉えられている。

「つまりチャーリーは、初めての……」「初恋？ そうかも」。結婚式まであと7日、チャーリーとエマは完璧に幸せなふたり。しかし、友人たちとの食事中、「今までにした一番ひどいことは？」という軽いノリで始まった“告白ゲーム”が、すべてを狂わせる。「実は昔……」と、エマが明かしたある秘密。「本気なの？」「ふざけないで」と友人は激昂、チャーリーも愛する相手の知られざる過去を知ってしまったことで、結婚目前の関係が大きく揺らぎ始めてしまう。突如崩れていく平穏な日常、そして、血まみれのタキシード姿のチャーリーと、ウエディングドレス姿のままアルコールをあおるエマ。幸せな未来へ向かうはずだったカップルを待ち受けるのは祝福か、それとも修羅場か。映像は、チャーリーが「ドラマすぎるよ」とつぶやき幕を閉じる。

あわせて公開されたポスタービジュアルには、カメラ目線でぴったりと寄り添い、エマが婚約指輪を誇らしげに見せる姿が捉えられている。（文＝リアルサウンド編集部）