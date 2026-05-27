【ダービー記録】最多勝 ジョッキーは武豊騎手の６勝 種牡馬ではディープインパクト７勝 馬主はサンデーレーシング５勝
▽調教師 尾形藤吉調教師の８勝が最多（１９３４年フレーモア、３６年トクマサ、４３年クリフジ、５２年クリノハナ、５６年ハクチカラ、６１年ハクシヨウ、６３年メイズイ、７７年ラッキールーラ）。現役では友道康夫調教師の３勝（２０１６年マカヒキ、１８年ワグネリアン、２２年ドウデュース）で、勝てば歴代単独２位の４勝目となる。
▽騎手 武豊騎手の６勝（１９９８年スペシャルウィーク、９９年アドマイヤベガ、０２年タニノギムレット、０５年ディープインパクト、１３年キズナ、２０２２年ドウデュース）が最多。今年、武豊騎手はゴーイントゥザスカイで最多更新の７勝目を狙う。
▽馬主 サンデーレーシングが５勝（２０１１年オルフェーヴル、１２年ディープブリランテ、１５年ドゥラメンテ、２１年シャフリヤール、２５年クロワデュノール）。今年はアウダーシア、ベレシートの２頭が登録しており１１、１２年以来の２年連続Ｖとなるか。
▽種牡馬 ディープインパクトの７勝（１２年ディープブリランテ、１３年キズナ、１６年マカヒキ、１８年ワグネリアン、１９年ロジャーバローズ、２０年コントレイル、２１年シャフリヤール）が最多。