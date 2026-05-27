岡本多緒、日本人初のカンヌ最優秀女優賞に「一生現実味が湧かないかも」 『急に具合が悪くなる』凱旋会見

岡本多緒、日本人初のカンヌ最優秀女優賞に「一生現実味が湧かないかも」 『急に具合が悪くなる』凱旋会見