きょう27日（水）は、大陸からのびる梅雨前線上の低気圧が九州を進む予想です。南からは梅雨本番のような暖かく湿った空気が流れ込み、九州では大雨となる予想です。奄美地方を除く鹿児島県では夕方までの間に、奄美地方は昼前から夕方に線状降水帯が発生するおそれがあります。

■九州南部で警報級の大雨、四国でも激しい雨のおそれ

きょう27日（水）は、九州では激しい雨が降り、所により滝のような降り方になるでしょう。雨のピークは昼頃にかけてとみられるものの、夜のはじめ頃までは大雨に警戒が必要です。鹿児島県では夕方までの間に、奄美地方は昼前から夕方の間に線状降水帯が発生し、大雨災害の危険度が急激に高まるおそれがあります。土砂災害に警戒し、低い土地の浸水や河川の増水にも十分注意してください。また、低気圧は九州を通過したのち、四国の南を進む予想です。そのため、中国地方や四国地方も午前のうちから広く雨が降り、午後は近畿地方で雨雲が広がるでしょう。四国の太平洋側でも激しい雨の降る所がありそうです。東海や関東も夜は雨の降る可能性がありますので、お出かけの際は雨具があるといいでしょう。

■各地で季節先取りの蒸し暑さ続く

きょう5月27日（水）の最高気温は、西日本ではきのう26日（火）よりも3℃前後下がりますが、それでも高い所は29℃と7月上旬並みでしょう。東日本や北日本はきのうと同じくらいで、こちらも6月下旬から7月中旬並みの暑さが続く予想です。湿度は一番低い時間帯でも60％くらいで蒸し暑くなりそうです。

【きょうの各地の予想最高気温】

札幌 ：24℃ 釧路：14℃

青森 ：22℃ 盛岡：27℃

仙台 ：23℃ 新潟：27℃

長野 ：30℃ 金沢：28℃

名古屋：28℃ 東京：28℃

大阪 ：28℃ 岡山：24℃

広島 ：24℃ 松江：27℃

高知 ：24℃ 福岡：29℃

鹿児島：27℃ 那覇：30℃

■日本の南では今後台風が発生する見込み

日本のはるか南のカロリン諸島付近では熱帯低気圧が24時間以内に台風に発達する見込みです。その後も発達しながら北上し、週明けには沖縄の南まで進む予想ですので、最新の情報に注意するようにしてください。