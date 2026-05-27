【納得しかない】漫画家になって気づいた「天才」と「凡人」を分ける“たった1つの差”とは＜人気漫画家が教える＞

「自分にもっと才能があれば…」

誰しも一度はそう思ったことがあるだろう。活躍する同期、年下の有名人、同世代の天才…素直な称賛とは裏腹に「自分だって、本気出せばできるはず…」と思い悩んでいないだろうか。

「『才能がない』と諦める必要なんてない。」そう語るのは、“才能”をテーマにした漫画『左ききのエレン』で累計420万部超を突破した漫画家のかっぴー氏だ。現在はアニメ化・複数連載を抱える人気漫画家だが、実は誰よりも才能に苦悩し続け、25年以上『才能の正体』を考え続けてきた。今回はその“実践的な才能論”を初めてまとめた書籍『天才になれなかった全ての人へ 自分だけの武器が見つかる才能論』の中から、「あなたが持つ才能の正体」に迫る。

人気漫画家でも、「才能こじらせ歴25年」

そもそも「なんで漫画家がビジネス書を出すんだ？」と思いますよね。

答えは簡単で、私自身が、ずっと才能について悩んでたんです。漫画家と聞くと、「初めから才能があったんじゃないの？」と思われるかもしれませんが、実際は、葛藤の連続でした。「自分は才能がない」あるいは「ある程度あるけど、あの人よりはない」……毎日のように苦悩していました。

「才能とは何か」、ひいては「人生の成功とは何か」を中学生の時から考え続けたので、“才能こじらせ歴25年”以上になります。そんな私の代表作が「才能」をテーマにした『左ききのエレン』になったのも面白いものですよね。

人の才能には「形」がある

人が持っている才能や個性は、道具に例えられると思っています。

例えば才能の形が「ハサミ」のタイプだとしましょう。ハサミは汎用性があって、紙を切ったり料理に使ったり、ダンボールを開けたりといろんな使い方ができます。

本来の使い方でないところも多少できちゃう、いわば「器用な存在」です。ハサミの才能はよく言われる一般的な人だと思うんです。実はみんな、才能の形が“使いやすい”ようにできているんです。

では、天才は何か。天才の才能の形は、「栓抜き」だと思います。

栓抜きは栓を抜く時以外使わず、年に4回くらいしか出番がないかもしれません。でも、無いと困りますよね。栓を抜くのは、栓抜きにしかできないんです。『左ききのエレン』に登場する山岸エレンなんかは、まさにこのタイプです。

「ハサミ」と「栓抜き」優秀なのは、どちら？

ここで考えてほしいことがあります。それは、「ハサミ」と「栓抜き」どちらが優秀なの？ということです。

これ、「両方ないと困る」のが素直な回答なんじゃないかって思います。

ハサミは毎日いろんな使い方ができるからあまりありがたがられないけど、ハサミがないと困る場面はたくさんありますよね。でも栓抜きだって無いと困るし、あった時はヒーローです。

ただ違うのは、周りからの見え方です。栓抜きタイプの人は、周囲から見ても明らかに「お前は栓抜きの専門家になれ」と分かりますよね。だから、栓抜きの方が一般的には天才と呼ばれやすいんです。

ちなみに私は自分の才能の形を、「年に1回だけ使えるけどあったらめっちゃウケる“パーティー眼鏡”の才能」だと思っています。

「自分がどちらの系統に属するか」を考えるだけでもヒントになると思います。

（この記事は『天才になれなかった全ての人へ 自分だけの武器が見つかる才能論』に関する特別な書き下ろし原稿です）