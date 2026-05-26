女子プロレス「スターダム」２６日後楽園大会で上谷沙弥（２９）が電撃登場した元マリーゴールドの林下詩美（２７）を断罪した。

上谷はこの日のセミファイナルの１０人タッグマッチ（上谷＆刀羅ナツコ＆琉悪夏＆ビー・プレストリー＆稲葉あずさ vs 安納サオリ＆葉月＆フワちゃん＆舞華＆ＨＡＮＡＫＯ）後にリングに登場した詩美と対峙。上谷にとって詩美は、かつてともに所属していたユニット「クイーンズ・クエスト（ＱＱ）」で共闘した間柄。名タッグ「アフロディーテ」としてゴッデス・オブ・スターダムの戴冠歴もある。２人の再会は、２０２４年４月の後楽園大会以来だ。

上谷の活躍を見ていたという詩美に対し、上谷は「このスターダムのリングでプロレスがしたいってこと？ お前さ、いったいこれまで何してたの？ がっかりだわ」と落胆。バックステージでも「あいつさ、何しに来たんだろうね。よそで結果ひとつ残せないような奴が、今のスターダムではい上がりたいなんて甘いんだよ」とこの２年間の詩美の活躍をぶった斬り。「甘いわ、全てが甘い」とこぼし、去っていった。