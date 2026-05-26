タレントのヒロミが２６日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜・午後８時）に出演。自分の家を建てたことが一度もないことを明かした。

今回は「住まいのトラブル１１０番」。

「僕、リフォームしかしたことがなくて。もともとあった家を直すとかっていうパターンだけで１回も自分の家っていうのを建てたことがないのね。だから、死ぬまでに１回くらい…」と明かし、ＭＣの明石家さんまら共演者を驚かせたヒロミ。

「これも困った話なんだけど、テレビで（リフォームを）やってるじゃない？ 言ったら、直してくれるんじゃないかっていう女優さんたちが『ヒロミさん、今日、ちょっと話があるんですよ』って。『何？』って、こっちはドキドキしながら聞いたら『ウチのバルコニーがね』って。俺、業者じゃねえからって」と、こぼすと「『ヒロミさん、直してくれるんですか？』って言うから『直してもいいけど、高いよ』って。だって、俺がやってるのはそういう（料金など）のを気にしないでやってるから。番組だし、好き勝手にわがまま言って、俺は（リフォームを）やるから」ときっぱり。

最後には「さんまさんの家はいつかやってやろうと思ってるから。さんまさんの家って見たいじゃん。どんな、お笑いハウスかな？って」と、さんまに提案していた。