元おニャン子クラブの新田恵利さん（58）が26日、保険会社のプレス発表会に安藤なつさんと石田純一さんとともに登場。約6年半にわたる母親の介護経験を振り返り、“見習いたいところ”を明かしました。

約6年半、母親の介護をしてきた新田さん。プレス発表会では『親の好物や行きつけの店を知っているか』と聞かれると、「元々私は母ととっても仲良しだったので、母の好物とか好きな味付けとかはもう知っていたので、そういう意味ではスムーズな介護ができました」と振り返り、「知ってるっていうのは大事なんだなって思っています」と語りました。

また、プレス発表会後の囲み取材で『介護される側になったときのために準備したいこと』を聞かれた新田さん。「母を見習ってやってもらったら“ありがとう”って、気持ちよかったら“気持ちいい”っていうことを素直に伝えられる（ようになりたい）」とコメント。

そして、「私がよく母に“かわいいおばあちゃんになって”ってお願いしていたんです。だから私も“目指すはかわいいおばあちゃん”です」と笑顔をみせました。

新田さんたちが登場したのは『みんなのあんしん100年プロジェクト』プレス発表会です。