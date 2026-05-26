timeleszの菊池風磨さん（31）の作品が、26日に発表された『第19回 オリコン上半期“本”ランキング 2026』のジャンル別『写真集』男性ソロで1位を獲得。コメントを寄せました。

1位を獲得したのは、菊池さんの初となるソロ写真集『Latido』に加え特典が付いた『菊池風磨 30th Anniversary プレミアムBOX【初回限定版】』。期間内売り上げ5.1万部を記録し、写真集ジャンル全体でも3位にランクインしました。

写真集『Latido』は、スペイン・バスク地方で撮影された、一緒に旅をしている気分になれるようなカットや、30年の歩みを振り返るロングインタビュー、年表などが掲載されています。

■「様々な不安はありました」写真を出す決意をした時の心境

菊池さんは、「非常に嬉しい限りです。正直、最初に“写真集出します”と決意した時は、胸の高鳴りとともに様々な不安はありました。しかし、こうして1位という最高の結果が出たのは、間違いなく、いつも私を信じて応援してくださってる皆様、そしてご尽力いただいたスタッフの皆様のおかげでございます」と心境を明かしました。

また、写真集を手に取ってくれた方に「この一冊は、今の私が持っている熱や、これまで歩んできた道のり、そしてこれからの覚悟を、言葉ではなく写真という形で表現したものです。皆さんの毎日の生活の中で、ふとした時に元気を届けられるような、そんな大切な一冊になってくれたら幸せです」とメッセージを送りました。

（オリコン調べ）