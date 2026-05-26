許すな㊙密輸最前線！手ぶら男の㊙隠匿手口！200台のトラックからブツを暴く！
5月26日（火）に放送した火曜エンタ「㊙衝撃ファイル【なぜ？大ピンチ招く㊙瞬間＆国境警察が暴く㊙密輸トリック】」を、「TVer」「ネットもテレ東」で期間限定無料配信中！
【動画】許すな㊙密輸最前線！手ぶら男の㊙隠匿手口！200台のトラックからブツを暴く！
◆驚愕！㊙不運なとき…シャッターに挟まれ危機！散水車噴射で大コケ
ベトナムで起きた恐怖の瞬間！バイクにまたがった女性が後ろ向きに外へ出ようとした、その時、絶体絶命の危機に襲われた！一体、どうなる！一方、インドの道路では、戦慄の瞬間が発生！白い車がとまった直後、後続車の赤いトラックが猛突進！このあと、想像を絶する事故へ発展する！？さらに散水車が水を噴射して道路を清掃中、バイクに乗った男性が信じられない行動に！果たして、その結末は！
◆許すな㊙密輸最前線！手ぶら男の㊙隠匿手口！探知犬㊙お手柄！200台のトラックからブツを暴く！
アメリカとメキシコ国境警備の最前線！職員が一人の男を呼び止めた。男は手ぶらで、一見すると怪しさはない。だが職員は、わずか2秒でヤバいブツの隠し場所を見抜いた！その巧妙な手口をミヤブレ！
一方、200台もの車両の中から、探知犬が一台のトラックに反応した！荷台を開けた瞬間、大量の黒い包みが出現！その中身は違法薬物だった。運転手さえ気づかぬうちに密かにブツを隠した驚愕の手口をミヤブレ！
違法なブツの密輸や密入国を水際で阻止する、国境警備の精鋭たち！スペイン南部の港で、警察官が一台のワゴン車に違和感を抱いた。
車内に積まれていたのは、分解された大量の新品パーツ。あまりにも不自然だ。車体番号や製造番号を確認すると、特定できないように削り取られた痕跡が！
盗難車の証拠を掴むべく、パーツを徹底調査！警察官と密輸犯との攻防劇！果たして、男の嘘を暴くことができるのか！
「TVer」「ネットもテレ東」で！
出演者
高橋英樹
鈴木紗理奈
井上咲楽
ナレーター
槇大輔 三石琴乃
声の出演
恒松あゆみ 駒田航 西山宏太朗 望見 うすいたかやす 西田紘二
TVer番組ページ
「火曜エンタ」公式HP
【動画】許すな㊙密輸最前線！手ぶら男の㊙隠匿手口！200台のトラックからブツを暴く！
◆驚愕！㊙不運なとき…シャッターに挟まれ危機！散水車噴射で大コケ
ベトナムで起きた恐怖の瞬間！バイクにまたがった女性が後ろ向きに外へ出ようとした、その時、絶体絶命の危機に襲われた！一体、どうなる！一方、インドの道路では、戦慄の瞬間が発生！白い車がとまった直後、後続車の赤いトラックが猛突進！このあと、想像を絶する事故へ発展する！？さらに散水車が水を噴射して道路を清掃中、バイクに乗った男性が信じられない行動に！果たして、その結末は！
◆許すな㊙密輸最前線！手ぶら男の㊙隠匿手口！探知犬㊙お手柄！200台のトラックからブツを暴く！
アメリカとメキシコ国境警備の最前線！職員が一人の男を呼び止めた。男は手ぶらで、一見すると怪しさはない。だが職員は、わずか2秒でヤバいブツの隠し場所を見抜いた！その巧妙な手口をミヤブレ！
一方、200台もの車両の中から、探知犬が一台のトラックに反応した！荷台を開けた瞬間、大量の黒い包みが出現！その中身は違法薬物だった。運転手さえ気づかぬうちに密かにブツを隠した驚愕の手口をミヤブレ！
違法なブツの密輸や密入国を水際で阻止する、国境警備の精鋭たち！スペイン南部の港で、警察官が一台のワゴン車に違和感を抱いた。
車内に積まれていたのは、分解された大量の新品パーツ。あまりにも不自然だ。車体番号や製造番号を確認すると、特定できないように削り取られた痕跡が！
盗難車の証拠を掴むべく、パーツを徹底調査！警察官と密輸犯との攻防劇！果たして、男の嘘を暴くことができるのか！
「TVer」「ネットもテレ東」で！
出演者
高橋英樹
鈴木紗理奈
井上咲楽
ナレーター
槇大輔 三石琴乃
声の出演
恒松あゆみ 駒田航 西山宏太朗 望見 うすいたかやす 西田紘二
TVer番組ページ
「火曜エンタ」公式HP