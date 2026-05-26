「なんて可愛いの♡」「人が寝ているみたい」と寝姿が絶賛されているのは、飼い主さんのお布団で眠る猫ちゃんの光景。人間そっくりなその光景は、75万表示を突破してたくさんの人に笑顔を届けることに。布団を自分のものだと思っている猫ちゃんの様子に癒やされます。

【写真：ふと布団を見たら、猫が寝ていて…思わず二度見する『人間みたいな光景』】

人間のように布団に入って眠るバムくん

人間に見間違えてしまいそうな寝姿を見せてくれたのは、Xアカウント『にゃんぺろ小僧』に登場する、笹かま柄シャム系猫のバムくん。

ある日、バムくんの飼い主さんがお布団を見てみると、そこにはバムくんの姿があったそう。ふかふかのお布団は猫ちゃんも大好きなお気に入りスポット。バムくんも例にもれず、そんな猫ちゃんのひとりだったようです。

しかし、バムくんはちょっと変わった寝姿をしていたのだとか。なんと…バムくんは頭を枕にくっつけて、首から下には毛布をかけて眠っていたそう！その姿はまるで人間のようです。

そんなバムくんの可愛らしい姿を見た飼い主さんも、思わず笑ってしまったといいます。飼い主さんによると、バムくんは枕を使って眠っている時があったり、YouTubeを見たりと、この日以外にも人間のような仕草を見せることがたびたびあるのだとか。もしかしたら、二足歩行で歩いているバムくんの姿が目撃される日もそう遠くないかもしれません。

寝言を言いながら熟睡する姿にキュン♡

そんな可愛い姿を見せてくれたバムくんですが、眠っている時にはさらに可愛い光景が見られるのだとか。ある日、飼い主さんが眠っているバムくんのそばに寄ってみたところ…なんと、バムくんはぐうぐうと寝息を立てながら眠っていたそう。安心しきって眠るその姿に、こちらまでほっこりしてしまいます。

そんなバムくんの一番安心できる場所、それはやはり飼い主さんの隣。飼い主さんと一緒にお布団に入った日には、「まだ一緒にいてくれるよね」というような表情で飼い主さんのお顔を見上げてくるそう。そんな可愛い顔をされたら、お布団から出られなくなってしまいそうです。

お布団に潜って人間のような体勢で眠るバムくんの光景には、「寝方が人間そのものｗ」「完全に自分の場所だと思ってる感じが可愛い」「おりこうさん♡」といった声が寄せられたそう。

Xアカウント『にゃんぺろ小僧』では、そんなバムくんの可愛い仕草や、妹猫ブーブちゃんとの日常風景が投稿されていますよ。

バムくん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Xアカウント「にゃんぺろ小僧」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。