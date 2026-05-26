「大型犬」人気ランキングトップ5

第1位：ゴールデン・レトリバー

ゴールデン・レトリバーは、大型犬の中でも特に高い人気を誇ります。その理由は、何といっても「優しすぎる」と言われるほどの温和な性格です。人間が大好きで、初めて大型犬を飼う人にとっても非常に扱いやすい犬種といえます。

豊かな金色の毛並みと、いつも笑っているような表情は、見ているだけで心を癒やしてくれます。賢いため、飼い主の指示を理解しようと努力する健気な一面もあり、良きパートナーとなってくれるでしょう。

第2位：ラブラドール・レトリバー

ラブラドール・レトリバーは、非常に賢く、訓練性能が高いことで知られています。盲導犬や補助犬としても活躍している通り、人間を助けたいという気持ちが強い犬種です。ゴールデンに比べると毛が短いため、日々のお手入れが比較的楽な点も人気の理由です。

遊びが大好きで元気いっぱいなため、一緒にドッグランで走ったり、ボール投げを楽しんだりと、アクティブな毎日を過ごしたい飼い主にはぴったりの存在です。

第3位：シベリアンハスキー

クールな狼のような見た目とは裏腹に、実はとってもお茶目で甘えん坊なのがシベリアンハスキーの魅力です。最近では、その独特な鳴き声やコミカルな動きが動画サイトなどで話題になり、再び人気が沸騰しています。

少し頑固なところもありますが、家族に対しては非常に愛情深く、一度心を通わせれば最高に愉快な家族になってくれます。極寒の地でソリ引きとして活躍していた歴史から暑さには非常に弱いので、徹底した室内での温度管理が必要です。

第4位：スタンダード・プードル

「プードルといえば小型犬」というイメージが強いかもしれませんが、大型のスタンダード・プードルも非常に魅力的です。大きなぬいぐるみのような愛くるしい見た目だけでなく、全犬種の中でもトップクラスの知能を持っています。

抜け毛や独特の体臭が比較的少ないため、室内を清潔に保ちやすく、人気を集めています。カットのバリエーションも豊富で、自分たちらしいスタイルを楽しめるのも大きなポイントです。

第5位：バーニーズ・マウンテン・ドッグ

漆黒の毛に白い胸元、茶色の眉毛のような模様が特徴のバーニーズは、「心優しい巨人」と呼ばれています。性格は非常にのんびりとしていて、家族のそばに寄り添っているだけで幸せを感じてくれるような優しい犬種です。

小さな子供がいる家庭でも、ドッシリと構えて見守ってくれる包容力があります。体が大きく力が強いため、散歩のときなどにグイグイ引っ張られないよう、子犬のときからのコミュニケーションが大切になります。

大型犬を飼うための準備

大型犬を迎えるためには、小型犬とは異なる特別な準備が必要です。体が大きいということは、それだけ生活に必要なスペースや道具も大きくなるということを理解しておきましょう。

犬が家の中でリラックスでき、かつ安全に過ごせる環境を整えることは、飼い主としての最初の大きな仕事です。事前の準備をしっかり行うことで、犬もスムーズに新しい家での生活に馴染むことができ、トラブルを防ぐことにもつながります。

知っておきたい飼い主の心得と注意点

しつけは子犬のころから根気よく

大型犬は、大人になると体重が30kgを超えることも珍しくありません。もし興奮して人に飛びついたり、散歩中に急に走り出したりすれば、大人の男性でも制御できず、大きな事故につながる恐れがあります。

そのため、体が小さくて力が弱い子犬のころから、しっかりと「待て」や「止まれ」の練習をすることが必要です。力で押さえつけるのではなく、信頼関係を築きながら、言葉で意思疎通ができるように根気強く教えましょう。

お金と時間の余裕が必要

大型犬の飼育には、経済的な負担も大きくなります。毎日の食事代はもちろん、フィラリア予防薬などの薬代、ワクチン代、ペットホテルの宿泊費なども、体重に合わせて金額が上がります。

また、将来的に介護が必要になった際、大きな体を支えたり運んだりするためには人の手や専用の介護用品も必要です。金銭面だけでなく、十分な運動時間を確保できるか、病気のときに病院へ連れて行く時間が作れるかなど、生活全般の余裕を考えましょう。

夏の暑さ対策は万全に

日本は夏が非常に蒸し暑く、大型犬にとっては非常に過酷な環境です。体が大きいと熱が体にこもりやすく、小型犬よりも熱中症になるリスクが格段に高まります。

夏場は24時間エアコンを稼働させて室温を一定に保つことはもちろん、散歩の時間帯も早朝や深夜の涼しい時間に限定しなければなりません。

また、地面の熱で肉球をやけどしないよう、常に路面の温度に気を配る必要があります。「これくらいなら大丈夫」という油断は禁物です。

まとめ

大型犬との暮らしは、その温もりや信頼関係を通じて、人生をより豊かなものに変えてくれます。大変なこともありますが、愛犬が全身で示してくれる愛情は、何物にも代えがたい宝物です。

飼い主として最後まで責任を持ち、適切な環境としつけを提供することで、最高に幸せな時間を共に過ごすことができるでしょう。