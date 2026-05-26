秋元真夏「夏だから明るくした」印象ガラリの新ヘアに反響相次ぐ「一瞬誰かと」「爽やか」
【モデルプレス＝2026/05/26】元乃木坂46の秋元真夏が5月25日、自身のInstagramを更新。イメージチェンジした髪色を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】32歳元乃木坂キャプテン「一瞬誰かと」印象ガラリの明るめヘア
秋元は「夏だから明るくした」とつづり、新しいヘアスタイルを披露。落ち着いたダークトーンのヘアカラーから、軽やかで明るい雰囲気のハイトーンカラーにイメージチェンジした姿を公開している。
この投稿に、ファンからは「別人級」「爽やか」「一瞬誰かと」「これからの時期にピッタリ」「爽やかで可愛い」「明るい髪色もすごくいいね」「どんな色でも似合ってる」「これからのヘアアレンジが楽しみだね」「大人の雰囲気で素敵」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】32歳元乃木坂キャプテン「一瞬誰かと」印象ガラリの明るめヘア
◆秋元真夏、新ヘアカラー披露
秋元は「夏だから明るくした」とつづり、新しいヘアスタイルを披露。落ち着いたダークトーンのヘアカラーから、軽やかで明るい雰囲気のハイトーンカラーにイメージチェンジした姿を公開している。
◆秋元真夏の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「別人級」「爽やか」「一瞬誰かと」「これからの時期にピッタリ」「爽やかで可愛い」「明るい髪色もすごくいいね」「どんな色でも似合ってる」「これからのヘアアレンジが楽しみだね」「大人の雰囲気で素敵」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】