シャオミ・ジャパンはスマートサーキュレーター2機種『Xiaomiスタンド型スマートサーキュレーター』『Xiaomi卓上型スマートサーキュレーター』を5月26日より日本国内で発売する。

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両製品はシャオミ・ジャパンにとって新しい製品カテゴリーとなる。居住環境や用途に応じて使い分けが可能な2タイプの構成で、近年の猛暑長期化を受けて需要が高まる、冷気を部屋全体に循環させる補助家電として展開される。両機種ともにDCインバーターモーターを採用し、滑らかで安定した動作を実現。スマートフォンのXiaomi Homeアプリからモードや風量切替え、スケジュール設定などが可能で、ダイレクトブリーズモードでは100段階の風速設定に対応する。

『Xiaomiスタンド型スマートサーキュレーター』は、1440m³/hの風量と最大13m先まで届く送風、上下100°・左右120°の自動首振りに対応。理論値で部屋面積17m²の空気を約2分で循環させる。ダイレクトブリーズモードの風速レベル1での動作音は27.9dB(A)、同条件での消費電力は1.78W。Xiaomiスマート温湿度計シリーズと連携することで、室温が27°Cを超える、または18°Cを下回るとファンが自動でオン／オフになる設定も可能となる。高さ調節により床置きと卓上の両方に対応する。

『Xiaomi卓上型スマートサーキュレーター』は、設置面積がA4用紙の約半分の省スペース設計で、背面にハンドルを備える。Type-Cポートを実装し、出力18W以上・出力電圧9Vまたは12VのQCまたはPD対応モバイルバッテリーからの給電にも対応するため、キャンプなどの屋外利用も想定される。風量は1180m³/h、最大10m先まで送風し、上下100°・左右120°の自動首振りで部屋面積20m²の空気を約3分で循環させる（理論値）。ダイレクトブリーズモードの風速レベル1での動作音は28.4dB(A)、消費電力は1.75W。

『Xiaomi卓上型スマートサーキュレーター』は5月26日から5月31日まで早割キャンペーンを実施し、キャンペーン価格9,280円（税込）で販売される。

■製品情報Xiaomiスタンド型スマートサーキュレーターメーカー：シャオミ・ジャパン発売日：2026年5月26日価格：12,800円（税込）製品モデル：BPLDS11DM主な仕様：定格電圧12V、定格電力18W、製品寸法W326×D310×H886mm、運転音≤61dB(A)、電源ケーブル長1.5m、正味重量2.7kg、Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHzパッケージ内容：ファンヘッド、支柱、ベース、電源アダプター、取扱説明書販売チャネル：Xiaomi Store各店舗、Xiaomi Service Center秋葉原店、シャオミ公式サイト（mi.com）、Xiaomi公式楽天市場店、Amazon、シャオミ・ジャパン公式TikTok Shop

■製品情報Xiaomi卓上型スマートサーキュレーターメーカー：シャオミ・ジャパン発売日：2026年5月26日価格：9,980円（税込）製品モデル：BPLDS10DM主な仕様：定格電圧12V、定格電力18W、製品寸法W324×D200×H334mm、運転音≤60dB(A)、電源ケーブル長1.8m、正味重量2.0kg、Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHzパッケージ内容：製品本体、電源アダプター、取扱説明書販売チャネル：Xiaomi Store各店舗、Xiaomi Service Center秋葉原店、シャオミ公式サイト（mi.com）、Xiaomi公式楽天市場店、Amazon、シャオミ・ジャパン公式TikTok Shop

■キャンペーン情報Xiaomi卓上型スマートサーキュレーター 早割キャンペーン実施期間：2026年5月26日～2026年5月31日キャンペーン価格：9,280円（税込）

（文＝リアルサウンド編集部）