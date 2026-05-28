モスバーガーの新作は買うべき？高須幹弥が「たまげた」と絶賛した神アイテムの正体
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美容外科医の高須幹弥氏が「【モス】すげー海老カツバーガー出たらしいじゃん！」を公開した。モスバーガーの期間限定商品を中心に実食レビューを行い、価格設定に見合う価値があるのか、ファストフード業界における独自の立ち位置について解説している。
高須氏は、以前からモスバーガーの大ファンであることを明かし、今回はUber Eatsを利用して「アボカドエビカツバーガー」「モスの匠 エビエビフライバーガー 串切りレモン添え」「とびきり国産牛100%バーガー ダブルとびきりチーズ 北海道チーズ」の3品を注文。「ハンバーガー1つで1,000円の時代ですよ」と、その強気な価格設定に触れつつ実食に移った。
最初に手にした「エビエビフライバーガー」は、名古屋名物のエビフライサンドを彷彿とさせると評価。エビがプリプリとした食感であると伝え、「たまげたな」「本当にうまいわ」と、味のクオリティに納得する様子を見せた。
続いて「アボカドエビカツバーガー」を頬張ると、ぎっしり詰まったアボカドとトマトのボリュームに圧倒されつつ、ここでも「たまげたな」と絶賛した。3品目の「ダブルとびきりチーズ」では、巨大なハンバーガーにかぶりついた直後、「うますぎー！」と絶叫しながら用意した枕を振り回すリアクションを見せ、肉と野菜の豊富さを高く評価した。
高須氏は、マクドナルドとの違いについても言及。「マックと比較するものではない」「全く別のジャンルのファストフードだと思ったほうがいい」と持論を展開し、モスバーガーが素材にこだわった高級路線を歩んでいると指摘した。
安さを重視するならマクドナルド、味を重視するならモスバーガーという棲み分けができていると分析した高須氏。「高くてうまい」という価値観を提示し、少し贅沢な気分を味わいたい時の選択肢として、モスバーガーの魅力を改めて伝えて動画を締めくくった。
高須氏は、以前からモスバーガーの大ファンであることを明かし、今回はUber Eatsを利用して「アボカドエビカツバーガー」「モスの匠 エビエビフライバーガー 串切りレモン添え」「とびきり国産牛100%バーガー ダブルとびきりチーズ 北海道チーズ」の3品を注文。「ハンバーガー1つで1,000円の時代ですよ」と、その強気な価格設定に触れつつ実食に移った。
最初に手にした「エビエビフライバーガー」は、名古屋名物のエビフライサンドを彷彿とさせると評価。エビがプリプリとした食感であると伝え、「たまげたな」「本当にうまいわ」と、味のクオリティに納得する様子を見せた。
続いて「アボカドエビカツバーガー」を頬張ると、ぎっしり詰まったアボカドとトマトのボリュームに圧倒されつつ、ここでも「たまげたな」と絶賛した。3品目の「ダブルとびきりチーズ」では、巨大なハンバーガーにかぶりついた直後、「うますぎー！」と絶叫しながら用意した枕を振り回すリアクションを見せ、肉と野菜の豊富さを高く評価した。
高須氏は、マクドナルドとの違いについても言及。「マックと比較するものではない」「全く別のジャンルのファストフードだと思ったほうがいい」と持論を展開し、モスバーガーが素材にこだわった高級路線を歩んでいると指摘した。
安さを重視するならマクドナルド、味を重視するならモスバーガーという棲み分けができていると分析した高須氏。「高くてうまい」という価値観を提示し、少し贅沢な気分を味わいたい時の選択肢として、モスバーガーの魅力を改めて伝えて動画を締めくくった。
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