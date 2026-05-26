上位3人に全英出場権 国内男子ツアーの組み合わせ発表
＜〜全英への道〜ミズノオープン 事前情報◇26日◇JFE瀬戸内海ゴルフ倶楽部（岡山県）◇7480ヤード・パー72＞国内男子ツアーは全英切符をかけた4日間大会。有資格者を除く上位3人に「全英オープン」（7月16日開幕、ロイヤルバークデールGC/イングランド）の出場権が与えられる。
【写真】35年ぶりレフティV 優勝クラブセッティング
大会初日の組み合わせが発表された。昨年覇者の阿久津未来也は今季1勝の石坂友宏、清水大成と同組。午前8時10分に10番からスタートする。先週「日本プロセンコーグループ杯」でメジャー制覇を果たした細野勇策は蝉川泰果、米澤蓮との組み合わせ。藤本佳則は今平周吾、勝俣陵とプレーする。ミズノ所属の手嶋多一は午前11時35分にティオフを迎える。昨年大会では阿久津、ソン・ヨンハン（韓国）、河本力が全英出場権を獲得した。今大会の賞金総額は1億円。優勝者には2000万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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