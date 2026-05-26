松崎しげる、喜寿イヤーの『黒フェス2026』開催決定 ももクロ、T.N.T、山内惠介、クレイジーウォウウォ!!出演決定
歌手・松崎しげるが、2015年より9月6日（クロの日・松崎しげるの日※日本記念日協会認定）に開催している音楽フェス『黒フェス』が今年も開催される。
【ライブ写真たくさん】18周年で涙を流すももクロメンバー
今年は、松崎が77歳を迎える年であり、喜寿を迎える記念イベントになる。出演者は、松崎をはじめ、レギュラーメンバーでもあるももいろクローバーZ、手越祐也が率いるロックバンド・T.N.Tの出演のほか、昨年の『第67回日本レコード大賞』にて最優秀歌唱賞を受賞した山内惠介、TikTokを始めとしたSNSで「トンツカタンタン」がブレイクしている注目バンド・クレイジーウォウウォ!!が、第1弾出演者として発表された。
老若男女の壁を取っ払い、エンタメの力で今の日本に活力を与えていきたいと毎年続ける『黒フェス』。今年で12回目を迎え、今年、喜寿を迎える松崎の挑戦はまだまだ続いていく。
■『黒フェス2026 〜白黒歌合戦〜』
日時：9月6日（日） 開場 15:30 開演 16:30
会場：東京・豊洲PIT
出演者：松崎しげる／ももいろクローバーZ／T.N.T／山内惠介／クレイジーウォウウォ!!（※順不同）
チケット：スタンディング 9,696円／後方指定席 10,960円／車椅子席 10,960円
【ライブ写真たくさん】18周年で涙を流すももクロメンバー
今年は、松崎が77歳を迎える年であり、喜寿を迎える記念イベントになる。出演者は、松崎をはじめ、レギュラーメンバーでもあるももいろクローバーZ、手越祐也が率いるロックバンド・T.N.Tの出演のほか、昨年の『第67回日本レコード大賞』にて最優秀歌唱賞を受賞した山内惠介、TikTokを始めとしたSNSで「トンツカタンタン」がブレイクしている注目バンド・クレイジーウォウウォ!!が、第1弾出演者として発表された。
■『黒フェス2026 〜白黒歌合戦〜』
日時：9月6日（日） 開場 15:30 開演 16:30
会場：東京・豊洲PIT
出演者：松崎しげる／ももいろクローバーZ／T.N.T／山内惠介／クレイジーウォウウォ!!（※順不同）
チケット：スタンディング 9,696円／後方指定席 10,960円／車椅子席 10,960円