脳出血で療養中の清原翔33歳、近影を披露「カッコいい」「素敵！」 4年ぶりの顔出しから2年
一昨年5月23日にInstagramにて“4年ぶりの顔出し”をした俳優の清原翔が、26日までにInstagramを更新。友人とのショットを披露した。
【写真】脳出血で療養中・清原翔、佐藤栞里らに囲まれる姿 脳出血前の“豪華共演者”とのオフショも（8枚）
2020年6月、感染性心内膜炎による脳出血を発症し、緊急手術を行った清原。その後、複数回の手術を経て体調は安定。脳に関しても異常はないとの診断を受けた。そして現在は、復帰に向け医師の指導を受けながらリハビリに専念している。
誕生日にInstagramで近況を報告していた清原だが、手術後に顔出しはしていなかった。そんな中、2024年5月23日に「30オーバーでヒゲ解禁」と友人と笑顔を見せる写真を投稿。突然の顔出しにファンからは驚きと安心の声が殺到した。また、2025年2月3日には、「昨日神戸会に誕生日お祝いしてもらいました!!」とつづり、モデル・タレントの佐藤栞里ら大勢の仲間たちに囲まれるショットを披露、注目を集めた。
今回の投稿では「涼平小松くんゆうきまんが来てくれたー！ #しんやさん」と、友人との4ショットを公開。晴れ渡る空のもと、仲睦まじい姿を見せた。ファンからは「カッコよすぎ」「癒される」「素敵！」などの声が集まった。
引用：「清原翔」Instagram（＠mrkiyotan）
【写真】脳出血で療養中・清原翔、佐藤栞里らに囲まれる姿 脳出血前の“豪華共演者”とのオフショも（8枚）
2020年6月、感染性心内膜炎による脳出血を発症し、緊急手術を行った清原。その後、複数回の手術を経て体調は安定。脳に関しても異常はないとの診断を受けた。そして現在は、復帰に向け医師の指導を受けながらリハビリに専念している。
今回の投稿では「涼平小松くんゆうきまんが来てくれたー！ #しんやさん」と、友人との4ショットを公開。晴れ渡る空のもと、仲睦まじい姿を見せた。ファンからは「カッコよすぎ」「癒される」「素敵！」などの声が集まった。
引用：「清原翔」Instagram（＠mrkiyotan）