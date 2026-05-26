26日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数707、値下がり銘柄数622と、値上がりが優勢だった。



個別ではニッカトー<5367>、大日光・エンジニアリング<6635>がストップ高。栄電子<7567>は一時ストップ高と値を飛ばした。日本ドライケミカル<1909>、ＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬ<2354>、ＫＧ情報<2408>、ＪＴＰ<2488>、ＹＫＴ<2693>など41銘柄は年初来高値を更新。日本アビオニクス<6946>、トレードワークス<3997>、ＴＢグループ<6775>、クエスト<2332>、Ａｂａｌａｎｃｅ<3856>は値上がり率上位に買われた。



一方、中外鉱業<1491>、ナカボーテック<1787>、佐藤渡辺<1807>、北野建設<1866>、日東富士製粉<2003>など82銘柄が年初来安値を更新。サイバーステップホールディングス<3810>、ティムコ<7501>、レオクラン<7681>、井筒屋<8260>、ｓａｎｔｅｃ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ<6777>は値下がり率上位に売られた。



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