ロッテ公式チアパフォーマー「M☆Splash!!」

今年も「パ・リーグインサイト」ではパ・リーグ6球団の公式チア＆パフォーマンスチーム全123人を特集。今回は千葉ロッテマリーンズの公式チアパフォーマー「M☆Splash!!」から新メンバーのAYANEさん、MIKOTOさん、NAHOさんのプロフィールを紹介する。

◇AYANEさん

AYANEさんは宮城県白石市出身、身長157センチ。趣味はダンス、音楽鑑賞。自分の性格を一言で表すと「爆踊りモアナ」。

野球とダンスの両方が好きで「私だからこそ届けられるものがある」とオーディションに挑戦。M☆Splash!!のパフォーマンススタイルが自身に合っていると感じたことも志望理由のひとつだったそう。ルーキーイヤーとなる今季、得意のHIPHOPダンスと大好きな野球への想いを掛け合わせてロッテにエールを送る。

◇MIKOTOさん

MIKOTOさんは埼玉県さいたま市出身、身長162.5センチ。趣味は焼き鳥屋さん探し、ジャーナル、自然界隈。

3歳からダンスを始め、社会人として法人営業を担当していた経歴も持つ。パフォーマーとしての道を考えたときに「メンバー個々が輝き、チームとしてのダンスレベルや魅せ方がすてき」という点に強く惹かれ、M☆Splash!!のオーディションを受験した。メンバー入りして驚いたことは「徹底的なコンセプト設計やブランディングなどパフォーマンス以外も魅力がたくさんあること！」。

◇NAHOさん

NAHOさんは千葉県浦安市出身、身長164センチ。趣味はカプセルトイ、平成女児グッズ集め、ドライブ。

数々のダンサー経験を持ち、前職ではフィットネスインストラクターとしてピラティスや、キッズ体育スクールの指導も行っていた。自分自身を見つめ直したとき、改めて「ダンスが好き」という気持ちを再認識。そのタイミングでM☆Splash!!の存在を知り、同世代のメンバーが輝く姿を見て「私もこの場所で踊りたい、挑戦しないと後悔する」とオーディションを受験した。先輩メンバーに教えてほしいことは「強風にも耐えられる前髪作り！」。（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）