開催：2026.5.26

会場：カウフマン・スタジアム

結果：[ロイヤルズ] 3 - 4 [ヤンキース]

MLBの試合が26日に行われ、カウフマン・スタジアムでロイヤルズとヤンキースが対戦した。

ロイヤルズの先発投手はマイケル・ワカ、対するヤンキースの先発投手はウィル・ウォーレンで試合は開始した。

2回表、4番 コディ・ベリンジャー 初球を打って右中間スタンドへのホームランでヤンキース得点 KC 0-1 NYY、9番 ホセ・カバジェロ 4球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでヤンキース得点 KC 0-2 NYY

2回裏、8番 マイケル・マッシー 2球目を打ってセンターへの犠牲フライでロイヤルズ得点 KC 1-2 NYY

6回裏、4番 サルバドール・ペレス 初球を打って左中間スタンドへのホームランでロイヤルズ得点 KC 2-2 NYY

8回裏、2番 ボビー・ウィットＪｒ． 3球目を打ってレフトスタンドへのホームランでロイヤルズ得点 KC 3-2 NYY

9回表、7番 アンソニー・ボルピ 4球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでヤンキース得点 KC 3-4 NYY

試合は3対4でヤンキースの勝利となった。

この試合の勝ち投手はヤンキースのティム・ヒルで、ここまで2勝2敗0S。負け投手はロイヤルズのルーカス・エルセグで、ここまで3勝2敗11S。ヤンキースのベッドナーにセーブがつき、1勝3敗12Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-26 07:14:11 更新