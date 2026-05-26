新車の「トヨタ教習車」を一般のユーザーが手に入れるのはほぼ不可能？

2026年5月12日、トヨタは「カローラ」および「カローラ ツーリング」の一部改良を実施。同時に、カローラをベースとした新型「トヨタ教習車」を発売しました。



この教習車、一般のユーザーも買えるのでしょうか。首都圏のトヨタディーラーに問い合わせてみました。

1966年の誕生以来、世界150以上の国と地域で販売され、累計販売台数5700万台超を誇るトヨタ「カローラ」シリーズ。今年で誕生してから60年を迎える、日本が世界に誇るモデルのひとつといえます。

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そしてカローラには、セダンだけでなく、ステーションワゴンやSUV、ハッチバックモデル、かつてはバンやクーペなど、さまざまな派生モデルが存在します。

現行型は12代目で、2018年より順次発売。日本ではハッチバック「カローラスポーツ」の登場を皮切りに、セダン「カローラセダン」、ステーションワゴン「カローラツーリング」、SUV「カローラクロス」、ハイパフォーマンスモデル「GRカローラ」が販売されています。

さらにカローラには教習車専用モデルもあります。

従来のトヨタ教習車は、先代カローラの4ドアセダン「カローラアクシオ」ベースに改良が施されたモデルであり、2025年10月末をもって販売が終了していました。

新しいトヨタ教習車は、4ドアセダンの現行カローラへとベース車が切り替えられています。

一見すると現行カローラの教習車モデルかと思いきや、実はそもそものモデル名が「トヨタ教習車」であり、車体にも「カローラ」を示すエンブレムやステッカーは一切ありません。

また、フロントグリルのエンブレムもカローラを示す「C」ではなく、トヨタのものに置き換えられています。

つまり、見た目はカローラであっても、教習車に特化した別のモデルなのです。

フロントバンパーに装備された「教習中」であることを示すプレートを固定する台座をはじめ、助手席側に配置された指導員用の補助ブレーキや、左右の視界を確保するための補助ミラーなど、教習車らしい装備が満載です。

パワートレインのラインナップは、排気量1.8リッター ガソリンエンジンとハイブリッドシステムにCVTを組み合わせたモデルと、排気量1.5リッター、純ガソリンエンジンと6速マニュアルトランスミッションを搭載したモデルが設定されます。

ちなみに、「GRカローラ」を除く現行カローラ系のモデルに6速マニュアル車が設定されるのは、2022年10月の一部改良でカローラ、カローラツーリング、カローラスポーツから設定が外されて以来、およそ3年半ぶりです。

新型トヨタ教習車の車両本体価格は、6速マニュアル車が214万2800円、CVT車は240万200円です（いずれも消費税込み）。

多くのユーザーにとっては「教習車」であり購入対象とはなりにくいのが正直なところ。だからこそ、この仕様に魅力を感じるマニアも存在します。

はたしてトヨタ教習車を一般のユーザーが購入することはできるのでしょうか。

2026年5月中旬にトヨタディーラーに問い合わせてみました。

「カローラ アクシオがベースのときにも『教習車を自家用車として購入したい』といった内容のお問い合わせいただいたことがあります。

何しろ教習車に特化したモデルですので、一般のお客様に販売することはできないのです……」

こればかりは仕方がないとはいえ、念のため、他のディーラーにも問い合わせてみました。

「新車のトヨタ教習車をエンドユーザー様に販売することはできないんです。

ただ、他メーカーさんの車種を含めて、役目を終えた教習車が中古車として販売されていると聞いたことがあります。

どうしても教習車を愛車として所有したいのであれば、中古車を視野に入れると可能性が高まるはずです」

筆者（松村透）は以前、元教習車（トヨタ「クラウンコンフォート」）を愛車として所有するオーナーさんを取材したことがあります。

この方も中古車として手に入れたとおっしゃっていました。

新車として手に入れるのは厳しいかもしれませんが、中古車であれば、地道に探していくことで思わぬ掘り出し物との出会いがあるかもしれません。