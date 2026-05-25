乃木坂46の元メンバーで俳優の西野七瀬（32）が、セクシーな最新ショットを披露。夫で俳優の山田裕貴（35）が反応するなど、多くの反響が寄せられている。

【映像】「ちょっと痩せました？」西野七瀬の最新ショット

西野は2024年3月に山田との結婚を発表。Instagramでは夫婦の仲睦まじい様子が垣間見え、高級ブランド「カルティエ」の店内で撮影した写真や、出演していたTBS系ドラマ「未来のムスコ」のポスターと写るオフショットを投稿すると、山田が「いいね！」を付けてリアクションすることも度々あった。

最新ショットに夫・山田裕貴が反応

2026年5月23日には、世界最大級のアニメアワード「クランチロール・アニメアワード2026」にプレゼンターとして登場した際のオフショットを公開。大胆に肩を見せたセクシーなオレンジのドレス姿を披露している。

この投稿にも山田が「いいね！」で反応しており、ファンからも「ちょっと痩せました？ステキなドレス、似合ってます」「色っぽいですね」「雰囲気が変わって見違えるね」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）