スペイン代表が北中米W杯のメンバーを発表！ バルサからヤマルら最多8名…ロドリらも順当に選出
スペインサッカー連盟（RFEF）は25日、FIFAワールドカップ2026に臨む同国代表のメンバー26名を発表した。
EURO2024を制覇し、“欧州王者”という肩書きでFIFAワールドカップ2026に臨むスペイン代表。直近のFIFAランキングではフランス代表に次ぐ2位につけており、本大会の優勝候補の一角と目されている。欧州予選ではトルコ代表、ジョージア代表、ブルガリア代表と同居したグループEを5勝1分無敗、21得点無失点という安定した成績で首位通過し、13大会連続17回目の本大会出場を決めた。
4大会ぶり2度目の優勝を目指す本大会ではグループHに入っており、カーボベルデ代表、サウジアラビア代表、ウルグアイ代表と対戦。また、開幕前にはイラク代表、ペルー代表との国際親善試合を予定している。
ルイス・デ・ラ・フエンテ監督はロドリ（マンチェスター・シティ／イングランド）やペドリ（バルセロナ）、ミケル・オヤルサバル（レアル・ソシエダ）ら主力を順当に選出。負傷を抱えているラミン・ヤマル（バルセロナ）や戦列復帰したばかりのミケル・メリーノ（アーセナル／イングランド）、ファビアン・ルイス（パリ・サンジェルマン／フランス）も名を連ねた。今シーズンのラ・リーガを制覇したバルセロナから最多8名がメンバー入りを果たしている。
発表されたメンバーは以下の通り。
▼GK
ウナイ・シモン（アスレティック・ビルバオ）
ダビド・ラヤ（アーセナル／イングランド）
ジョアン・ガルシア（バルセロナ）
▼DF
マルク・ククレジャ（チェルシー／イングランド）
アレハンドロ・グリマルド（レヴァークーゼン／ドイツ）
パウ・クバルシ（バルセロナ）
アイメリク・ラポルテ（アスレティック・ビルバオ）
マルク・プビル（アトレティコ・マドリード）
エリック・ガルシア（バルセロナ）
マルコス・ジョレンテ（アトレティコ・マドリード）
ペドロ・ポロ（トッテナム・ホットスパー／イングランド）
▼MF
ペドリ（バルセロナ）
ファビアン・ルイス（パリ・サンジェルマン／フランス）
マルティン・スビメンディ（アーセナル／イングランド）
ガビ（バルセロナ）
ロドリ（マンチェスター・シティ／イングランド）
アレックス・バエナ（アトレティコ・マドリード）
ミケル・メリーノ（アーセナル／イングランド）
▼FW
ミケル・オヤルサバル（レアル・ソシエダ）
ダニ・オルモ（バルセロナ）
ニコ・ウィリアムズ（アスレティック・ビルバオ）
ジェレミ・ピノ（クリスタル・パレス／イングランド）
フェラン・トーレス（バルセロナ）
ボルハ・イグレシアス（セルタ）
ビクトル・ムニョス（オサスナ）
ラミン・ヤマル（バルセロナ）
EURO2024を制覇し、“欧州王者”という肩書きでFIFAワールドカップ2026に臨むスペイン代表。直近のFIFAランキングではフランス代表に次ぐ2位につけており、本大会の優勝候補の一角と目されている。欧州予選ではトルコ代表、ジョージア代表、ブルガリア代表と同居したグループEを5勝1分無敗、21得点無失点という安定した成績で首位通過し、13大会連続17回目の本大会出場を決めた。
ルイス・デ・ラ・フエンテ監督はロドリ（マンチェスター・シティ／イングランド）やペドリ（バルセロナ）、ミケル・オヤルサバル（レアル・ソシエダ）ら主力を順当に選出。負傷を抱えているラミン・ヤマル（バルセロナ）や戦列復帰したばかりのミケル・メリーノ（アーセナル／イングランド）、ファビアン・ルイス（パリ・サンジェルマン／フランス）も名を連ねた。今シーズンのラ・リーガを制覇したバルセロナから最多8名がメンバー入りを果たしている。
発表されたメンバーは以下の通り。
▼GK
ウナイ・シモン（アスレティック・ビルバオ）
ダビド・ラヤ（アーセナル／イングランド）
ジョアン・ガルシア（バルセロナ）
▼DF
マルク・ククレジャ（チェルシー／イングランド）
アレハンドロ・グリマルド（レヴァークーゼン／ドイツ）
パウ・クバルシ（バルセロナ）
アイメリク・ラポルテ（アスレティック・ビルバオ）
マルク・プビル（アトレティコ・マドリード）
エリック・ガルシア（バルセロナ）
マルコス・ジョレンテ（アトレティコ・マドリード）
ペドロ・ポロ（トッテナム・ホットスパー／イングランド）
▼MF
ペドリ（バルセロナ）
ファビアン・ルイス（パリ・サンジェルマン／フランス）
マルティン・スビメンディ（アーセナル／イングランド）
ガビ（バルセロナ）
ロドリ（マンチェスター・シティ／イングランド）
アレックス・バエナ（アトレティコ・マドリード）
ミケル・メリーノ（アーセナル／イングランド）
▼FW
ミケル・オヤルサバル（レアル・ソシエダ）
ダニ・オルモ（バルセロナ）
ニコ・ウィリアムズ（アスレティック・ビルバオ）
ジェレミ・ピノ（クリスタル・パレス／イングランド）
フェラン・トーレス（バルセロナ）
ボルハ・イグレシアス（セルタ）
ビクトル・ムニョス（オサスナ）
ラミン・ヤマル（バルセロナ）