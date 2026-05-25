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精巧なアンドロイドの意外な動かし方とは？大阪関西万博「いのちの未来」の特別展示で驚きの技術を知る！

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【アフター万博】これ…人が操作してた！？“いのちの未来”アンドロイドの裏側が衝撃



大阪・関西万博で話題を集めた「いのちの未来」に登場したアンドロイド。

その驚きの仕組みを体験できる施設が、東京・多摩にある「長谷工マンションミュージアム」だ。



YouTubeチャンネル「ティンカノランド」では、公開イベントに参加し、その全貌をレポート。



映像を見た視聴者からは「まさかそうやって動いてたとは…」と驚きの声が上がりそうな内容となっている。



未来型アンドロイドが“自分に近づいてくる”衝撃のシーンはまさか、、



残りは動画でチェック！！