この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

【アフター万博】これ…人が操作してた！？“いのちの未来”アンドロイドの裏側が衝撃

大阪・関西万博で話題を集めた「いのちの未来」に登場したアンドロイド。
その驚きの仕組みを体験できる施設が、東京・多摩にある「長谷工マンションミュージアム」だ。

YouTubeチャンネル「ティンカノランド」では、公開イベントに参加し、その全貌をレポート。

映像を見た視聴者からは「まさかそうやって動いてたとは…」と驚きの声が上がりそうな内容となっている。

未来型アンドロイドが“自分に近づいてくる”衝撃のシーンはまさか、、

残りは動画でチェック！！

YouTubeの動画内容

04:33

アンドロイド公開見学日へ
06:23

50年後の未来を描く子供型「アスカロイド」
08:09

1000年後の人間をイメージしたアンドロイド
11:10

昭和の団地から最新設備まで！集合住宅の歴史

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