「知っておきたい」工場転職の罠！派遣会社選びを間違えると「借金が増えます」
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
「工場転職のプロ」であるケンシロウ氏が、YouTubeチャンネル「【工場・期間工転職】即日入寮チャンネル」にて「【工場転職】知らずに入ると後悔する“派遣会社の闇”」を公開した。動画では、工場への転職を希望する人に向けて、求人票からは見えにくい「ヤバい派遣会社の特徴」がランキング形式で解説されている。
ケンシロウ氏は冒頭、数多く存在する派遣会社をどこも同じだと考えてしまう危険性を指摘する。「派遣会社を間違えると稼ぐつもりが逆に借金が増えます」と警告し、求人票の表面的な情報だけで判断すると後悔することになると語った。
動画の中盤では、避けるべき派遣会社の特徴を5つ紹介している。第5位は、トラブルに対応せず横柄な態度をとる「担当者ガチャが激しい」こと。第4位は、期間を過ぎると有料になる罠が潜む「寮費無料の規定がヤバい」こと。第3位には、集合寮か借り上げ社宅かによって備え付けの状況が変わり、予想外の出費となる「家具レンタルが実費」であることを挙げた。
さらに第2位として、人員を確保するために入寮させながら一向に仕事を紹介しない「待機期間が長い」会社を指摘する。無給や最低賃金での待機が続くことで、「自分自身の資金がショートしてしまう」という実態を明かした。そして第1位には、「労働条件が違う会社がある」ことを挙げている。入社前と赴任後で時給などの条件が異なり、「時給が全然違うやんけー」と赴任後に気づいても、すぐに引き返せない労働者の心理を突く悪質な手口が存在すると語った。
最後にケンシロウ氏は、会社選びにおいては「目に見えない、求人票でわからない情報」を事前にしっかりと把握することが重要だと締めくくった。派遣会社のリアルな実態を知ることで、納得のいく転職を実現するための貴重な知識が得られる動画である。
ケンシロウ氏は冒頭、数多く存在する派遣会社をどこも同じだと考えてしまう危険性を指摘する。「派遣会社を間違えると稼ぐつもりが逆に借金が増えます」と警告し、求人票の表面的な情報だけで判断すると後悔することになると語った。
動画の中盤では、避けるべき派遣会社の特徴を5つ紹介している。第5位は、トラブルに対応せず横柄な態度をとる「担当者ガチャが激しい」こと。第4位は、期間を過ぎると有料になる罠が潜む「寮費無料の規定がヤバい」こと。第3位には、集合寮か借り上げ社宅かによって備え付けの状況が変わり、予想外の出費となる「家具レンタルが実費」であることを挙げた。
さらに第2位として、人員を確保するために入寮させながら一向に仕事を紹介しない「待機期間が長い」会社を指摘する。無給や最低賃金での待機が続くことで、「自分自身の資金がショートしてしまう」という実態を明かした。そして第1位には、「労働条件が違う会社がある」ことを挙げている。入社前と赴任後で時給などの条件が異なり、「時給が全然違うやんけー」と赴任後に気づいても、すぐに引き返せない労働者の心理を突く悪質な手口が存在すると語った。
最後にケンシロウ氏は、会社選びにおいては「目に見えない、求人票でわからない情報」を事前にしっかりと把握することが重要だと締めくくった。派遣会社のリアルな実態を知ることで、納得のいく転職を実現するための貴重な知識が得られる動画である。
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