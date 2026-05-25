早朝7時、築地本願寺で無料ヨガ！ 駐日インド大使館「International Day of Yoga 2026」

記事ポイント 駐日インド大使館主催「International Day of Yoga 2026」が2026年6月21日(日)、東京・築地本願寺で開催されます参加費無料・事前登録制で、午前7時〜8時の朝ヨガ体験が提供されます国際ヨガの日オリジナルTシャツ(先着順)とインド発ヘルシーフードが用意されます 駐日インド大使館主催「International Day of Yoga 2026」が2026年6月21日(日)、東京・築地本願寺で開催されます参加費無料・事前登録制で、午前7時〜8時の朝ヨガ体験が提供されます国際ヨガの日オリジナルTシャツ(先着順)とインド発ヘルシーフードが用意されます

ヨガ発祥の国・インドの駐日大使館が、国連制定の「国際ヨガの日」を記念した特別イベントを東京で開催します。

歴史ある境内を舞台に、朝の清々しい時間帯に行われる本格的なヨガ体験が、2026年6月21日に予定されています。

参加費は無料で、ヨガ初心者も参加できます。

駐日インド大使館「International Day of Yoga 2026」





日時：2026年6月21日(日) 午前7時〜8時（開場：午前6時30分）会場：築地本願寺（東京都中央区築地3-15-1）参加費：無料（事前登録制）持ち物：ヨガマット

駐日インド大使館（東京都千代田区）が主催する「International Day of Yoga 2026」は、築地本願寺の境内を会場に、午前7時から1時間のヨガプログラムが実施されます。

当日は国際ヨガの日オリジナルTシャツが先着順でプレゼントされるほか、インド発のヘルシーフードも用意されます（いずれも数量限定）。

参加登録は公式の申込リンクから受け付けており、詳細は主催者から案内されます。

築地本願寺は1934年竣工の古代インド様式を取り入れた国指定重要文化財で、インド発祥のヨガとゆかりのある空間です。

数百人規模の参加者が境内のヨガマットに並ぶ早朝のイベントは、都心でありながら日常とは切り離された体験を提供します。

国際ヨガの日について





「International Day of Yoga（国際ヨガの日）」は、国連が177か国・地域の賛同を得て制定した6月21日の記念日です。

ヨガが心身にもたらす恩恵への認識を世界規模で高め、心身のつながりの向上を目的として設けられます。

当日の様子・参加者





過去大会ではJapan Miss World 2021受賞者も参加し、国際ヨガの日ロゴ入りTシャツを着用したポーズが記録されています。

EMBASSY OF INDIA TOKYOの黄色い大型横断幕が築地本願寺の階段前に設置され、インストラクターの指導のもとでプログラムが進行します。

2026年のイベントでも同様に、インド大使館公認のインストラクターによる指導が予定されており、初めてヨガに取り組む参加者でも安心して参加できる内容となっています。

参加登録・当日の持ち物





参加には事前登録が必要で、専用の二次元コードまたは申込リンクから登録できます。

当日はヨガマットの持参が必要です。

参加費は無料で、先着順のオリジナルTシャツとヘルシーフードは数量に限りがあります。

国際ヨガの日当日の朝7時から築地本願寺で体験できる無料ヨガは、インド古来の実践を正式な外交文化事業として届ける場です。

先着順の特典は数量限定のため、参加希望者は早めの事前登録が確実です。

駐日インド大使館「International Day of Yoga 2026」の紹介でした。

よくある質問

Q. 当日はヨガマット以外に何が必要ですか？

A. 主催者が指定する持ち物はヨガマットのみです。

動きやすい服装での参加が適しています。

Q. オリジナルTシャツとヘルシーフードはどのように配布されますか？

A. 当日先着順での配布で、いずれも数量限定です。

なくなり次第終了となります。

Q. 事前登録なしで当日参加することはできますか？

A. 本イベントは事前登録制です。

登録は公式申込リンクまたは二次元コードから受け付けられています。

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