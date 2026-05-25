モデルでタレントのみちょぱこと池田美優（27）が、パーソナリティーを務める24日放送のニッポン放送「＃みちょパラ」（日曜午後10時30分）に出演。友人藤田ニコルとの独特の関係性を語った。

今月1日に第1子出産を発表した藤田についてトーク。自身も第1子を妊娠中で「まさかニコルと同い年の子どもって言うのもね。ビックリで」と感慨深げに語った。

藤田は自身のYouTubeで不妊治療に取り組んでいたことを明かしており「彼女から治療したりするとかそういう話もちょこちょこ聞いてたから。本当に大変だよねみたいな感じの話をしてて」と自身も治療について把握していたと説明。一方でお互いの妊娠報告については「まあ私たち、なんて言うんだろ。もう腐れ縁みたいなもんだからさ」と関係性を評しつつ、「結婚もそうだし妊娠のこともそうだし、なんかさ、発表まで言わないっていう。私たちの勝手な何かがあるんだよ」と公式発表までお互いが伝え合っていなかったことに苦笑した。

また自身の妊娠発覚後「もしやニコルも妊娠してんじゃないかみたいな。何か薄々感じてたのよ。お互い言わなかったけど、多分ニコル妊娠したなみたいなのを感じてて」と直感。「たまたま自分の妊娠が分かった数日後に、風のうわさでやっぱそうらしいっていうのが回ってきて。あ、やっぱそうだったんだってなって。いろいろ考えたら多分同い年だなって」と振り返った。

そして「自分ももちろんその時なんて（妊娠発覚して）ホヤホヤだったからさ。本人に言うわけもなく。お互い発表した後に『同い年だよね？』『おい言えよ』みたいな。お互いが。それだったら言えばよかったみたいな」と笑った。

出産後の藤田にはまだ会えておらず「落ち着いて、今月中、5月中に会えそうだったら会いに行くねとは伝えたんだけど。まあ無理せず。何か思ったより体がボロボロだって言ってたから。無理せずでいいよとは言ったけど」と気遣っていた。