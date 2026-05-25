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料理YouTubeチャンネル「マシロのズボラ節約ごはん」が、「もう、茄子を揚げない。レンジ4分でとろとろ南蛮漬け」と題した動画を公開しました。まな板や包丁を使わず、電子レンジだけで作れる手軽さが魅力のレシピを紹介しています。



動画では、洗った小さめの茄子3本のヘタをハサミで切り落とし、1つずつラップに包んで電子レンジへ。600Wで4分（500Wの場合は4分50秒）加熱したあと、そのまま3分放置することがポイントです。このひと手間で「余熱でトロッと仕上がる」と解説しています。



加熱した茄子のラップを外し、裂いていく工程では「手でやると激アツ！！」とし、火傷を防ぐためにお箸を使うことを勧めています。柔らかく火が通っているため、箸でも簡単に裂くことができます。



裂いた茄子に合わせる「激うま南蛮タレ」は、砂糖、醤油、酢、ごま油をすべて大さじ1で統一しており、覚えやすい分量となっています。そこに市販のカット済み長ネギをたっぷりと加え、砂糖を溶かすように混ぜ合わせて茄子と絡めれば完成です。「揚げてないのにトロうま！」と、さっぱりとした甘酢の味わいを絶賛しています。



暑い季節にもさっぱりと食べられる一品。あと一品欲しい時の副菜や、お酒のおつまみとして試してみてはいかがでしょうか。



【レシピ】

［材料］

・なす（小さめ） 3本

・長ネギ（カット済み） 適量

・砂糖 大さじ1

・醤油 大さじ1

・酢 大さじ1

・ごま油 大さじ1



［作り方］

1. なすをよく洗い、ハサミでヘタを切り落として指で取り除く。（まな板・包丁は不使用）

2. なすを1つずつラップに包み、耐熱容器に乗せる。

3. 電子レンジ（500Wで4分50秒、600Wで4分）で加熱する。

4. そのまま3分放置し、余熱で火を通す。

5. ラップを外し、やけどに注意しながら箸を使ってなすを裂いていく。

6. 耐熱容器の少し空いたスペースに、砂糖、醤油、酢、ごま油（各大さじ1）を入れる。

7. お好みの量の長ネギを加え、砂糖を溶かすようにタレをしっかり混ぜ合わせる。

8. なすとタレを混ぜ合わせたら完成。時間がある時は5分置くと味が染み込んで美味しくなる。