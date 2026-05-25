この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

料理YouTubeチャンネル「マシロのズボラ節約ごはん」が、「もう、茄子を揚げない。レンジ4分でとろとろ南蛮漬け」と題した動画を公開しました。まな板や包丁を使わず、電子レンジだけで作れる手軽さが魅力のレシピを紹介しています。

動画では、洗った小さめの茄子3本のヘタをハサミで切り落とし、1つずつラップに包んで電子レンジへ。600Wで4分（500Wの場合は4分50秒）加熱したあと、そのまま3分放置することがポイントです。このひと手間で「余熱でトロッと仕上がる」と解説しています。

加熱した茄子のラップを外し、裂いていく工程では「手でやると激アツ！！」とし、火傷を防ぐためにお箸を使うことを勧めています。柔らかく火が通っているため、箸でも簡単に裂くことができます。

裂いた茄子に合わせる「激うま南蛮タレ」は、砂糖、醤油、酢、ごま油をすべて大さじ1で統一しており、覚えやすい分量となっています。そこに市販のカット済み長ネギをたっぷりと加え、砂糖を溶かすように混ぜ合わせて茄子と絡めれば完成です。「揚げてないのにトロうま！」と、さっぱりとした甘酢の味わいを絶賛しています。

暑い季節にもさっぱりと食べられる一品。あと一品欲しい時の副菜や、お酒のおつまみとして試してみてはいかがでしょうか。

【レシピ】
［材料］
・なす（小さめ） 3本
・長ネギ（カット済み） 適量
・砂糖 大さじ1
・醤油 大さじ1
・酢 大さじ1
・ごま油 大さじ1

［作り方］
1. なすをよく洗い、ハサミでヘタを切り落として指で取り除く。（まな板・包丁は不使用）
2. なすを1つずつラップに包み、耐熱容器に乗せる。
3. 電子レンジ（500Wで4分50秒、600Wで4分）で加熱する。
4. そのまま3分放置し、余熱で火を通す。
5. ラップを外し、やけどに注意しながら箸を使ってなすを裂いていく。
6. 耐熱容器の少し空いたスペースに、砂糖、醤油、酢、ごま油（各大さじ1）を入れる。
7. お好みの量の長ネギを加え、砂糖を溶かすようにタレをしっかり混ぜ合わせる。
8. なすとタレを混ぜ合わせたら完成。時間がある時は5分置くと味が染み込んで美味しくなる。

YouTubeの動画内容

00:05

包丁不要！ハサミで簡単下準備
00:21

レンジ加熱と余熱でトロトロに
00:38

激熱注意！お箸で茄子を裂く
01:06

全部大さじ1！激うま南蛮タレ作り
01:51

完成！さっぱり甘酢が最高

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