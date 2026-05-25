米国・ＡＥＷのＰＰＶ「ＤＯＵＢＬＥ ｏｒ Ｎｏｔｈｉｎｇ（ＤｏＮ）」（ニューヨーク）が２４日（日本時間２５日）に放送され、ＡＥＷ世界王座戦は挑戦者のＭＪＦ（３０）がダービー・アリン（３３）を撃破し王座返り咲きを果たした。

今年４月にベルトを奪われたアリンとの再戦では、敗れた場合に自身の髪を失うというリスクを課せられた。アリンにならどんな酷いことをしても大丈夫といったような風潮に従い、ＭＪＦは鉄製階段上へのパッケージドライバーを発射。さらにはトぺ・コンヒーロを狙われた際には、リングサイドのカメラマンを身代わりにして誤爆させる極悪非道ぶりだ。

場外でバリカンを手にしたＭＪＦだったが、髪切りを阻止されるとアリンの猛反撃にさらされる。テーブル上に寝かされると、５メートルの高さはあろうかというセット上からのコフィンドロップを浴びてしまった。会場からは「ホーリー・シット」のチャントが巻き起こったが、アリンも後頭部に裂傷を負った。

リングに戻ってもコフィンドロップ、サソリ固め、スコーピオンデスドロップとアリンの勢いを止められない。それでも再度のコフィンドロップはロープを揺らして阻止。雪崩式ツームストーンパイルドライバーで再逆転に成功すると、前戦でベルトを奪われた因縁のヘッドロック・テイクオーバーでリベンジに成功した。

自身３度目の世界王座戴冠となったＭＪＦは、大ダメージからストレッチャーに乗せられたアリンの上に立ってベルトを誇示した。するとここにケビン・ナイトが入ってくるが、ナイトはナイトでコーナー最上段から場外でストレッチャーに乗せられたままのアリンにＵＦＯスプラッシュを放つ暴挙。ＭＪＦも満足そうな笑みを浮かべながら退場するという、何ともカオスなエンディングとなった。