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懲役太郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「6月1日からお金の仕組みが変わります。」を公開した。世界の紛争の裏にある通貨覇権の争いを背景に、日本で解禁されるステーブルコインやデジタル通貨への完全移行がもたらす社会の変化について、鋭い視点で語っている。



動画の序盤、懲役太郎氏は中東などで続く紛争の根本原因に言及し、「これ宗教戦争であってって、違うでしょってこれって。利権争いだよって」と指摘。アメリカのドル、中国の人民元、ロシアのルーブルなど、どの国が世界の決済基盤の主導権を握るかという「お金の問題」が背景にあると説明した。



その世界的な流れを受け、日本国内でも6月1日から法定通貨に連動する「ステーブルコイン」が解禁されることに触れ、「ゆくゆく先には紙幣がなくなりますよ」と断言。現金の製造や管理、輸送にかかる莫大なコストを削減するため、デジタル決済への移行は不可避であると説いた。また、「政府の内閣官房資料に全部出てるんですよこれ」と公式な資料の内容を示しつつ、国主導で大きな仕組みの転換が進められていると指摘した。



デジタル通貨化による社会への影響について、お金の流れがすべてデータとして追跡可能になることから、「オレオレ詐欺、振り込め詐欺、ロマンス詐欺、なくなりますね」と犯罪の激減を予測。同時に、現金を引き出す必要がなくなるため、地方銀行の店舗が不要になりATMだけで十分になり、メガバンクやネット銀行への統合が急速に進むと語った。さらに、給与のデジタル払いにも言及し、「25万のうちの5万円分だけポイント」という形で支払われることで、ポイント分が課税対象から外れるといった税制上の変化も起こり得ると解説した。



最後に懲役太郎氏は、旧態依然としたシステムや文書管理を続ける日本の現状に対し、「いろんなもの古いものを使ってるファックス使ったりね、フロッピー使ったりね。だからそういうようなことは一気になくなっていくんだと思います」と指摘。すでに政府の計画通りに社会の仕組みが変わりつつある現実を提示し、今後の大きな変化への対応を促す形で動画を締めくくった。