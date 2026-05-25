北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）に臨む日本代表が２５日、千葉市内で始動した。８大会連続８度目となるＷ杯の舞台に挑む森保ジャパンが、目標の世界一に向け、一歩を踏み出した。

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５月３１日のアイスランド戦限定での“追加招集”となった米ＭＬＳのＬＡギャラクシーのＤＦ吉田麻也は、初日からトレーニングに参加した。２２年カタールＷ杯以来となる代表のトレーニングウェアに身を包んで軽快に汗を流し、「お客さんとして来ているわけではない。代表がＷ杯で勝てる確率を１％でも上げるために、自分の持っているものをチームに伝えていきたい」と意気込みを語った。

Ａ代表通算１２６試合出場を誇る元主将の招集に、森保一監督は「これまでの功績と貢献に敬意を表して、今回招集させていただいた。快諾してくれた吉田選手の日本代表に対する思いのバトンをしっかりと受け取り、Ｗ杯につなげる活動にしたい」とコメントしている。

吉田は「（１５日の）メンバー発表の次か、その次の日ぐらい」にスタッフを通じて連絡があったことを明かした。「僕も半信半疑で、森保監督と電話で話して。『チームに経験を伝えてほしい』ということでした」と振り返った。即断というわけにはいかず、Ｗ杯に向けた準備の邪魔になるのではないかという懸念から「すぐに長谷部（誠）コーチに電話しました。『大丈夫なの？』って。長谷部さんは大丈夫だというので。自分にできることがまだあるんじゃないかというのが決め手でした」と明かした。

これまでの経験、Ｗ杯を戦う心構えを注入する役割も期待されての招集でもある。広大な米国大陸で行われるため、ＭＬＳで転戦を経験するベテランは長距離移動、時差、気候、環境に適応する重要さを誰よりも熟知する。吉田は「来たからにはバシバシいきたい。あしたけがして引退してもいいと思っているので。それぐらいの気持ちで来ています」と腕をまくった。

◆吉田 麻也（よしだ・まや）１９８８年８月２４日、長崎市出身。３７歳。０７年に名古屋Ｕ―１８からトップチーム昇格。０９―１０年シーズン途中にオランダ・ＶＶＶに移籍。イングランド・サウサンプトン、イタリア・サンプドリア、ドイツ・シャルケを経て、２３年８月より米プロリーグＭＬＳのＬＡギャラクシーでプレー。五輪は０８年北京、１２年ロンドン、２１年東京大会に出場。Ｗ杯は１４年ブラジル、１８年ロシア、２２年カタール大会に出場。国際Ａマッチ通算１２６試合出場、１２得点。１８９センチ、８７キロ。右利き。