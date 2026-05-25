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「特定のモードを長く続けない」茂木健一郎が指摘する働き方の罠とこれが現実

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

脳科学者の茂木健一郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「拙者のライフハック」を公開した。動画では、多忙な日々を送る中で、心身のバランスを保つための独自の働き方や習慣について明かしている。



冒頭で茂木氏は、朝から晩まで常に何らかの仕事をしている自身の現状に触れつつ、「バランスって大事」と切り出した。締め切りを忘れていてリマインダーが届き、慌てて集中して取り組むこともあるというリアルな日常を明かしつつ、そうした忙しさの中でも行動の切り替えを意識していると語る。



具体的な例として、「ちょっとデスクワークが続いたらランニングに行く」といった切り替えのほか、デスクワークが続く際にあえて「行動の様式を少しずつ変えている」と説明した。紙の本の課題に取り組む時や、ラジオのゲストの著書に目を通す時には、「部屋の中を歩き回りながら読む」というユニークな手法を取り入れているという。



このような工夫の理由について、単に飽きを防ぐだけでなく、「心身のバランスを保つ」という目的があると解説。そして、自身のライフハックの最も重要な核心として「一つの特定のモードの行動を長く続けない」と力強く断言した。



最後に茂木氏は、日々抱える「どうせやらなくちゃいけないこと」には様々なモードがあると指摘。「違うモードをうまく取り入れることで、バランスの取れた行動をする」と締めくくり、多忙な現代社会を生きる視聴者へ向けて、心身を健やかに保つための実践的なヒントを提示した。