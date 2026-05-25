セリエA 25/26の第38節 ＡＣミランとカリアリの試合が、5月25日03:45にジュゼッペ・メアッツァにて行われた。

ＡＣミランはクリストフェル・エンクンク（FW）、サンティアゴ・ヒメネス（FW）、ダビデ・バルテサーギ（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するカリアリはジェンナーロ・ボレッリ（FW）、セバスティアーノ・エスポジト（FW）、アダム・オベルト（DF）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の2分に試合が動く。ＡＣミランのサンティアゴ・ヒメネス（FW）のアシストからアレクシス・サレマーカーズ（MF）がゴールを決めてＡＣミランが先制。

しかし、20分カリアリが同点に追いつく。ジェリー・ミナ（DF）のアシストからジェンナーロ・ボレッリ（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

ここで前半終了。1-1の同点でハーフタイムを迎えた。

46分、ＡＣミランが選手交代を行う。サンティアゴ・ヒメネス（FW）からクリスチャン・プリシック（FW）に交代した。

57分カリアリが逆転。フアン・ロドリゲス（DF）がヘディングシュートを決めて1-2と逆転する。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが

ここで後半終了。1-2で延長戦に突入した。

そのまま試合終了。カリアリが1-2で勝利した。

なお、ＡＣミランは56分にストラヒニャ・パブロビッチ（DF）、58分にマイク・メニャン（GK）に、またカリアリは2分にゼ・ペドロ（DF）、90+6分にイブラヒム・スレマナ（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-05-25 06:00:55 更新