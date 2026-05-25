ウシクが11回TKO勝ち

ボクシングのWBA＆WBC＆IBF世界ヘビー級王者オレクサンドル・ウシク（ウクライナ）が23日（日本時間24日）、エジプト・キザで元キックボクサーのリコ・バーホーベン（オランダ）を相手に防衛戦を行った。大苦戦の末に11回TKO勝ちし、通算25勝（16KO）と無敗をキープ。ネットでは、最強争いで井上尚弥（大橋）と比較する声が続出。世界4階級制覇王者シャクール・スティーブンソン（米国）も反応した。

元キックボクサーのバーホーベン相手に、なかなか突破口を見いだせないウシク。大苦戦を強いられたが、11回にダウンを奪い、その後も猛ラッシュ。レフェリーが試合を止め、ウシクがなんとか挑戦者を退けた。

2024年に史上初のヘビー級4団体統一を達成。世界で最も権威ある米国のボクシング専門誌「ザ・リング」の階級を超えた格付けランキング「パウンド・フォー・パウンド（PFP）」で常に1位を争っているが、現在は世界スーパーバンタム級4団体統一王者の井上に次ぐ2位となっている。

この日の試合を受け、X上の海外ファンからは「ウシクを貶めるつもりはないが、イノウエがPFP最強だ」「ウシクはPFPのトップ5に入るボクサーと言えるのか？」などと井上と比較し、ウシクが上回ることはないとする声も多く上がった。

そんな中、リング誌のPFPで3位に位置するスティーブンソンは、ある海外ファンがXで投稿した「これがお前らのキングか？ イノウエが世界最高のファイターなのは一目瞭然だろ」との内容に「ちょっと落ち着けよ」と反応した。別の投稿で「ウシクはここぞという時に本領を発揮した。確かにレフェリーが助けたのは間違いないが、だからといって、あのままウシクが彼を仕留めきれなかったなんて誰に言えるんだ。 時間はたっぷりあったんだから。今日は本当に不運な夜だったね。俺には、彼が最高のコンディションではなかったように見えたよ！」ともつづった。

これに海外ファンは「なんでお前はそんな異常なほどナオヤ・イノウエに執着して嫉妬してんの？」「イノウエはすでにP4Pで優位だぞ」「いっつも余計なことに首突っ込んでくるよな」「おいおい勘弁してくれよ。シャクール、お前のことはリスペクトしてるけど、これを見て、なんでイノウエがキングじゃないってなるんだよ？」などと疑問を抱く声も寄せていた。



（THE ANSWER編集部）