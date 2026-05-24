今週は、全国的に気温が高く、蒸し暑くなりそうです。

25日から26日は、晴れる所が多いでしょう。ただ、九州では26日は雲が広がり、雨が降り出しそうです。

27日は、前線や低気圧の影響で雨の範囲が広がり、西日本や東海で傘の出番になるでしょう。

28日は、さらに雨の範囲が広がって、西日本から北日本の各地で雨が降る見込みです。非常に湿った空気が流れ込むため雨雲が発達し、激しい雨の降る所もありそうです。また、風も強まるでしょう。

29日も、北日本で雨が残りますが、西日本は天気が回復し、30日から31日にかけては晴れる所が多くなりそうです。本州付近の梅雨入りはもう少し先になりそうですが、雨の季節は近づいています。晴れている日は日差しを有効に活用するようにしてください。

気温はこの先高く、25日、26日は、西日本や東海を中心に30℃前後まで上がるでしょう。

雨の降る週の半ばも26℃から28℃くらいまで上がる所が多く、ムシムシ感じられそうです。

29日以降は、九州から関東で30℃前後まで上がる所が多く、一段と暑くなるでしょう。

梅雨入り前後の蒸し暑さは、熱中症の危険度を高めます。これまで以上に熱中症対策を心がけてください。