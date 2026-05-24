三上悠亜、ウエスト＆美脚全開の台湾チアショット公開「まさに女神」「ウエストが綺麗すぎて異次元」と反響
【モデルプレス＝2026/05/24】タレントの三上悠亜が5月23日、自身のInstagramを更新。台湾でのチアリーダー姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】32歳SKE出身元セクシー女優「おへその形まで綺麗」ウエスト全開チア姿
台湾プロバスケットボールリーグのフォルモサ・ドリーマーズの公式チアリーダー「フォルモサ・セクシー」に加入している三上は、試合会場でのチアショットを公開。「明日も全力で応援してきます」と日本語と中国語でつづり、マイクを手にした姿やダンスショットなど複数枚の写真を投稿した。ネイビーのタイトなショート丈トップスにデニムのショートパンツを合わせた爽やかな衣装で、引き締まった美しいウエストラインと健康的で美しい脚が際立っている。
この投稿にファンからは「スタイル抜群でまさに女神」「チア衣装似合う」「ウエストが綺麗すぎて異次元」「現地でも人気なのが伝わってくる」「全部が可愛すぎ」「おへその形まで綺麗ですごい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】32歳SKE出身元セクシー女優「おへその形まで綺麗」ウエスト全開チア姿
◆三上悠亜、美ボディ際立つ台湾チアショット公開
台湾プロバスケットボールリーグのフォルモサ・ドリーマーズの公式チアリーダー「フォルモサ・セクシー」に加入している三上は、試合会場でのチアショットを公開。「明日も全力で応援してきます」と日本語と中国語でつづり、マイクを手にした姿やダンスショットなど複数枚の写真を投稿した。ネイビーのタイトなショート丈トップスにデニムのショートパンツを合わせた爽やかな衣装で、引き締まった美しいウエストラインと健康的で美しい脚が際立っている。
◆三上悠亜の投稿に反響
この投稿にファンからは「スタイル抜群でまさに女神」「チア衣装似合う」「ウエストが綺麗すぎて異次元」「現地でも人気なのが伝わってくる」「全部が可愛すぎ」「おへその形まで綺麗ですごい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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