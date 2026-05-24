5月23日、バラエティ番組『新しいカギ』（フジテレビ系）が放送。今回は、俳優で歌手の武田鉄矢がゲストとして登場したが、番組内でのコメントが波紋を広げている。

同日には、霜降り明星のせいやが演じる“坂本土八先生”を中心に、カギメンバーと高校生が昭和・平成の名曲を早押しクイズで競い合うゲーム企画『名曲大好き！土八先生』が放送された。今回は、東京都港区にある高校に訪れ、会場に武田がサプライズ登場し生徒を沸かせていた。

そんな賑わいを見せたのも束の間、全校生徒を前にテンションが上がった武田はーー。

「番組冒頭、校庭に高校の全校生徒が集まり、カギメンバーと武田さんとの対面を果たしました。生徒達に『名曲が好きだよって人います？』とチョコレートプラネットの松尾駿さんが質問すると、たくさんの生徒が挙手。その中で武田さんが『はい、そこの小太り』と1人の生徒を指名したのです。さらに、生徒との会話が終わると『立派な関取になるんだよ』と、武田さん流のエールを送ったのです」（芸能記者）

思わぬ“武田節”に、カギメンバーも盛大なツッコミを入れるもののタジタジに。“小太り”発言には《武田さんなりのジョークです》とテロップが出されていた。せいやも「炎上芸」とフォローを入れ、笑いが生まれたものの、一部視聴者からはこのような指摘が相次いだ。

《武田鉄矢ってあんなデリカシーのないこと言う人だったんだ…》

《そこの小太りだとか関取になれとか素人の高校生に向かってありえる？？？？》

《やっぱ今の時代には合ってないのよね》

番組では、高校の生徒たちがカギメンバー、武田たちと終始盛り上がる様子が放送された。だが、これまでも武田は“世間とのズレ”が指摘されたことがたびたびある。

「2025年3月末から1年間放送されていた朝の情報番組『サン！シャイン』では、スペシャルキャスターを務めていた武田さん。しかし、生放送という場での発言は度々物議を醸し、炎上状態となりました。たとえば2025年4月、中居正広さんが性暴力を認定された女性トラブルについて、『彼の場合はね。やっぱり独身だったというのがね。もうひとつ親身な身内がいれば、ずいぶん態度は変わっただろうと思います』と発言。これには、“独身が悪いみたいな言い方”と批判が巻き起こりました。

今回は収録での放送でしたが、その暴走ぶりは健在。独自の世界観は時代錯誤感も否めません」（前出・テレビ局関係者）

繰り返す武田の危うい発言に、終わりは来るのだろうか。