櫻坂46、Aぇ! groupらが初登場！今注目の歌詞ランキング1位はCUTIE STREETが獲得

歌詞検索サービス「歌ネット」が、5月21日付の「歌ネット注目度ランキング」を発表した。

注目度ランキングは、「発売前の楽曲」のみのランキングで、「歌詞閲覧数」＋「いいね！クリック数」の割合でランキングが決定する。通常の歌詞アクセスランキングとも違う、まさに「これから発売される、歌詞が注目されている楽曲」のランキングだ。

今回のランキングでは1位に、CUTIE STREETの「キュートなキューたい -TVsize-」が初登場。2026年5月27日にリリースされるニューシングルのタイトル曲であり、TVアニメ『ポケットモンスター』新エンディングテーマだ。世界を冒険するワクワク感や大切な仲間との絆をリズミカルかつポップなサウンドでキュートな楽曲へ落とし込んだ1曲。テレビアニメ『ポケットモンスター』の世界観を感じられる歌詞となっている。

2位には、Aぇ! groupの「でこぼこライフ」が初登場。2026年6月17日にリリースされるニューシングルのタイトル曲であり、グループが初主演を務める映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』主題歌だ。MVの舞台はメンバーがホテルマンに扮した“Aぇ! HOTEL”。メンバーそれぞれが個性豊かな役柄を担当し、Aぇ! groupらしいコミカルでにぎやかな世界観を繰り広げている。

4位には、櫻坂46の「Lonesome rabbit」が初登場。2026年6月10日にリリースされるニューシングルのタイトル曲であり、二期生の森田ひかるがセンターを務めた。MV監督はMasaki Watanabe(maxilla)。MVは、色味をシンプルにし、櫻坂46の武器であるダンスパフォーマンス力によりフォーカスした映像作品に。弱さも受け入れ、堂々と生きていこうとする強さを存分に表現している。

5位には、IVEの「LUCID DREAM」が初登場。2026年5月27日にリリースされる日本4th EP『LUCID DREAM』のタイトル曲だ。これまでの日本タイトル曲とはまた変わった雰囲気の楽曲となり、IVEのチームカラーを維持しつつ、今まで見られなかった表情や衣装が垣間見える作品。「夢」というモチーフを、現実逃避のための場所ではなく、自分自身と向き合い、感情に正直になるための空間として表現した楽曲となっている。

9位には、CiONの「渇望」が初登場。2026年6月3日にリリースされるニューシングルのタイトル曲であり、TVアニメ『転生したらスライムだった件 第4期』エンディング主題歌だ。彼女たちは、管楽器とツインボーカルを擁する5人組ユニット。「渇望」は、重層的に重なるブラスと、対照的なツインボーカルが楽曲に緊張感と解放感をもたらし、張り詰めた静寂から激情へと昇華していくロックバラードに仕上がっている。

【2026年5月21日付、歌ネット注目度ランキング】

1位 キュートなキューたい -TVsize-／CUTIE STREET2位 でこぼこライフ／Aぇ! group3位 妄想煩悩108／椎名慶治4位 Lonesome rabbit／櫻坂465位 LUCID DREAM／IVE6位 景色／JI BLUE7位 Kill or Kiss／平手友梨奈8位 日常パート／椎名慶治9位 渇望／CiON10位 Shalala／ピラフ星人