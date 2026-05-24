長年噂されてきたアップル初の折りたたみモデル、通称「iPhone Ultra」の最新の開発状況が海外から伝わってきました。

中国のWeiboを拠点とするリーカー・Instant Digitalによれば、iPhone Ultraの折りたたみディスプレイは試験生産段階に入っているとのこと。さらに、アップルが目指していた「折り目のないディスプレイ」も実現したそうです。

しかし、iPhone Ultraのヒンジはまだアップルの品質基準を十分に満たせていないようです。「長期にわたって何度も折りたたみを繰り返すと、アップルの厳しい品質基準をどうしてもクリアできない状況が続いている」とInstant Digitalは述べています。

この影響で生産プロセスには無期限の遅れが生じているものの、アップルは依然として9月発表のターゲットを変えずに開発を進めているようです。

iPhone Ultraはどれくらいの完成度で市場に投入されるのか、一抹の不安を感じます。

Source: 9to5Mac

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