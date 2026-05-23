ダイエットのために、春からスポーツジムに通い始めた人は多いのではないでしょうか。スポーツジムの初心者がやりがちな行動について、総合フィットネスクラブ「スポーツスパ アスリエ」の公式TikTokアカウントが紹介しています。

【豆知識】「えっ…」 これがジム初心者がやりがちな行動“トップ3”です！

公式アカウントが公開した動画では、初心者がジムでやりがちなこととして「マシンの重りを元に戻さない」「座ってからやり方を調べる」「前に使った人の設定でマシンを使う」の3つを挙げています。

この投稿に対し、SNS上では「使用後にベンチ拭かないことかと思った」のほか、「重り戻すメリットが本当に分からない」「どうせ自分の重さにセットするんだからいじる」「私は戻しています」「『重り戻すんですか？』って聞いたら、次の人は自分の好きな重さにするから戻さなくていいってスタッフさんに言われた」など、重りの扱い方に関する声が上がっています。

使い終わった重りを元に戻すべきかについては、通っているジムのスタッフに確認をした方がよいかもしれません。