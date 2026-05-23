◆報知新聞社後援 男子プロゴルフツアー メジャー初戦 日本プロ選手権センコーグループカップ 第３日（２３日、滋賀・蒲生ＧＣ＝６９９１ヤード、パー７２）

福島県出身の２５歳、古川龍之介（ゼビオホールディングス）が４バーディー、２ボギーの７０で回り、通算１１アンダーでトップと２打差の３位に順位を上げた。「風が昨日とは真逆で、強風の予報が昨日から出ていた。昨日までとは切り替えてやれたのが良かった」と冷静に振り返った。

８番パー３でティーショットをグリーン右の深いラフに曲げた。２打目はグリーンに届かず１０ヤード近い距離が残ったが、ウェッジで放り込みパーをセーブした。「狙ってはいたけど、これが入るならまだ全然僕に流れが来ているなと思えた」。強風のなかボギーを２個にとどめ、上位に食らいついた。「優勝を意識せずにはいられない。勝ちにこだわってやりたい」。福島県出身者で初のツアー優勝をかけ、残り１８ホールを戦う。

最終組の一つ前で最終日を回る。「最終組じゃなくてうれしい。最終組で勝ちきったら本当に強い人だけど、僕みたいなぺーぺーの初優勝はそういう勝ち方でもいいかなと思う」。メジャーで訪れた悲願成就のチャンス。２０２４年の杉浦悠太、昨年の清水大成に続く日大出身者の大会３連覇へ、強い気持ちで一打をつなぐ。（高木 恵）