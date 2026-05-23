「ん？　曲がってる!?」　はじめから湾曲している長円形の『道路標識（車両進入禁止）』

ある日、何気なく道路沿いを歩いていますと、前方にある道路標識が……。

「ん!? 曲がってる!?」

近くに行って見てみますと、やはり、曲がってる。でも、なにかをぶつけたような曲がり方ではなく、はじめから意図的に曲げられたようにキレイに湾曲している長円形です。

普通の道路標識は真っ平で湾曲しているようには見えないけど……これは？

普通の平らな標識

「車両進入禁止」を意味する、このマーク。平らなものはよく見かけますが、湾曲バージョンは初めて見ました。

一体なぜ曲がっているのか？ 調べてみました。



じつは、真っ平な道路標識は一方向からは見えやすいのですが、違う角度からは見えづらいのです。たとえば、南から走ってくる車に見えやすい角度に設置すると、反対方向である北側から走ってくる車からは見えにくくなるのです。



両方向から見えやすくするために湾曲させ、長円形に変形させているらしいのですが、果たして本当に見えやすいのか？

バイクでこの道路を走ってみましたが、確かにどちらの方向から見ても確認しやすかったです。しかも、かなり手前の位置からでも標識が見えて、「車両進入禁止」であると認識することができました。

後ろから見ると、かなり曲がっているように見える

「これめちゃくちゃいいやん」「すべての道路標識を曲げてどの方向からでもわかりやすいようにすればいいのに」と思ったのですが……。ほかの標識で見かけないのは、なぜなのでしょうか？

その理由としては、大きく湾曲させてもわかりやすい標識は、左右対称でありシンプルな図柄であること。両サイドから見ても判別しやすい必要があるためです。



つまり、ほかの標識を長円形にすると、サイドからパッと見ただけでは何の標識かわかりにくくなってしまうため、湾曲バージョンの「曲板標識」には適さないわけなんです。

しかし、ほかの標識であっても、場合によってはゆるやかにカーブしている曲板標識があるらしいです。ただ、ここまで大きく曲げられた長円形の曲板標識で一般的に見られるのは「車両進入禁止」がほとんどです。

※ラジオ関西『バズろぅ！』2026年5月23日放送回より



（『バズろぅ！』ラジオパーソライター・わきたかし）